日牛肉有望恢復銷陸

經濟日報／ 記者陳政錄／綜合報導

大陸國務院副總理何立峰訪日，昨（11）日出席大阪･關西世博會的中國國家日活動。據日媒報導，在與自民黨幹事長森山裕會見時，何立峰透露大陸海關已批准三家日本企業為對華出口水產品而進行的註冊登記。另一方面，中日兩國政府還擬就日本產牛肉對陸出口議題展開協調。

先前，共同社報導稱，何立峰出席大阪･關西世博會的中國國家館日活動，可能與自民黨幹事長森山裕會談，磋商日本產牛肉恢復對華出口等問題；對此，森山裕表示，屆時將要求中方恢復進口日本產牛肉，並討論新租借大熊貓和稀土問題。

綜合NHK、共同社報導，作為日本日中友好議員聯盟會長的森山裕，在世博會場與何立峰進行約30分鐘的會談。期間，何立峰稱，大陸海關已批准三家日本出口商的重新註冊登記，以恢復水產品對大陸出口，「我們歡迎符合中國標準的優質日本水產品進入中國市場」。

何立峰說，大陸各部門正努力處理日本牛肉進口問題；至於大貓熊租借，何立峰表示這對國民交流而言很重要，並稱希望在行政層面啟動相關工作，盡快達成協議；另就大陸稀土出口限制，據日媒報導引述日本政府消息人士透露，何立峰說，中方的管制在幾個月前就開始了，需要時間，希望與各方共同努力推動這一進程。

據報導，會談中，雙方就2001年日本爆發瘋牛病（BSE）後，大陸暫停進口日本牛肉的相關事宜，和2019年時中日簽署的《動物衛生檢疫協定》早日生效進行討論。

日本 何立峰 世博

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