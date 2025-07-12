京東方打入iPhone 17供應鏈

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
蘋果批准京東方螢幕面板量產資格，供應iPhone17 Pro 和 iPhone 17 Pro Max螢幕。 中新社
蘋果批准京東方螢幕面板量產資格，供應iPhone17 Pro 和 iPhone 17 Pro Max螢幕。 中新社

蘋果傳出已批准京東方的螢幕面板量產資格，供應 iPhone 17 Pro 和 iPhone 17 Pro Max 螢幕，不過所裝配後的iPhone僅限大陸市場。

IT之家報導，這次iPhone 17 Pro系列OLED面板有三家供應商，分別是三星、LG Display和京東方，其中京東方只為國行版（大陸生產並銷售的的手機）iPhone 17 Pro系列供貨。

自2017年起，京東方就已成為蘋果的供應商，但初期僅限於為iPad、MacBook及Apple Watch等設備提供螢幕；而自2020年起，京東方就已開始為iPhone 12系列官方翻新機提供OLED螢幕。為此，京東方在四川綿陽設立B11工廠，專門為蘋果供貨，並積極擴大OLED面板的供應，以期為下一代iPhone提供支持。

訊息來源透露，蘋果將在今年7月，批准京東方的顯示模組（DISPLAY MODULE）量產資格。

iPhone 17 Pro螢幕尺寸是6.3吋，iPhone 17 Pro Max螢幕尺寸是6.9吋，兩款機型都採用低溫多晶矽（LTPO）技術，支持1-120Hz刷新率自我調整調節。

核心配置上，iPhone 17 Pro搭載A19 Pro晶片，基於台積電（2330）3奈米工藝製程製造，配備12GB記憶體，後置三顆4,800萬畫素競頭，前攝升級為2,400萬畫素。

中國經營報報導，面板行業人士梁向偉表示，這些年京東方、維信諾等大陸國產面板廠商，在OLED面板方面進步迅速，搶占眾多市占。但高端OLED螢幕方面與三星依然有差距，先前就是因為品質、產品良率等因素，京東方OLED螢幕一直處於蘋果供應鏈中占比較小。

市場調查機構 UBI Research 6月認為京東方已建成年產1億片蘋果iPhone OLED螢幕產能體系，今年實際OLED出貨量預估為4,500萬片。

該機構預估京東方2025年上半年iPhone OLED的出貨量約為2,100萬支，較去年同期的1,860萬支增長13%，預計2025下半年出貨量為2,400萬支。

台積電 低溫

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