華為 AI晶片賣向中東、東南亞 引起美方關注

華為正試圖向中東和東南亞小批量出口人工智慧（AI）晶片，希望藉此切入輝達主導的市場。

彭博報導，華為已經與阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯和泰國的潛在客戶接洽，商討採購上一代昇騰910B處理器。這兩個波灣國家最近達成數年內，採購超過百萬顆輝達和超微半導體（AMD）晶片的交易。泰國的AI發展同樣有賴輝達。

知情人士透露，華為提出的910B供貨量約數千枚，但各提案的具體數量不詳。該公司還試圖以遠程接入華為雲（CloudMatrix 384）來招攬客戶。這是以更先進的昇騰910C晶片構建的大陸AI系統，由於供應有限，華為目前不準備出口910C晶片。

儘管尚未達成任何最終協議，不過華為希望在努力提高產量的同時，讓外國AI市場體驗技術。華為提出的這些方案已經引起華盛頓決策者的關注，他們希望確保世界各國以美國，而非大陸的技術來構建AI系統。美國官員和華為自身， 估計昇騰系列比輝達的產品落後一代甚至更多。

知情人士表示，阿拉伯聯合大公國各方，包括穆罕默德·本·扎耶德人工智慧大學（MBZUAI）， 尚未表現有興趣，而泰國的談判進展不明。

但沙烏地阿拉伯似乎對潛在的採購持開放態度，包括沙烏地數據和人工智慧管理局（SDAIA）的採購，該人士稱相關磋商已進入尾聲。沙烏地政府未回應置評請求，而SDAIA發言人表示，「此事不在當前職責範圍內，目前無法評論。」

美國官員尤其關注中東和東南亞的AI基礎設施項目，因為這些地區在科技方面擁有雄心壯志，而且長期與北京以及華為有聯繫。

美國總統川普5月出訪波斯灣的成果包括數十億美元的AI交易，知情人士稱，美國商務部尚未批准這些交易中的晶片出貨。自2023年起，向阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯和其他波灣國家出口AI晶片需要獲得美國許可。

對於那些支持相關項目的川普政府官員來說，華為試圖出口昇騰晶片，正是他們主張迅速行動的又一理由，以防華為目前先鎖定客戶，以圖未來擴大出貨規模。

但也有人擔心，美國晶片的大規模出口最終可能會惠及北京，並認為輝達在該領域的主導地位，可為華盛頓提供籌碼，以便對海外數據中心實施更嚴格的安全條件。