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華為加速推進自動駕駛：明年L3商用 後年L4

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
華為加速推進自動駕駛，明年L3商用。（網路照片）
華為加速推進自動駕駛，明年L3商用。（網路照片）

上海嘉定舉辦的2025中國汽車論壇上，華為智慧駕駛解決方案產品線總裁李文廣發表演講表示，華為正加速推進L3/L4，實現產業趕超，依據規劃，2025年華為將率先開啟高速L3級自動駕駛的試點商用。與此同時，城區場景下的L4級自動駕駛測試也將同步展開。

李文廣透露，進入2026年，華為的重點將轉向高速L3級自動駕駛的規模商用。而在城區場景，華為計畫開展L4級自動駕駛的試點商用。展望2027年，華為志在實現城區L4級自動駕駛的規模商用。到2028年，華為更將目標鎖定無人幹線物流。華為在智慧駕駛領域的持續投入與明確規劃，展現出其引領行業發展的決心。

據了解，華為2025年4月就發表L3等級的自動駕駛系統，L3級為有條件自動駕駛。在一定條件下，駕駛權交給自動駕駛系統，出現事故責任由廠商承擔。不符合條件時，系統報出接管請求，由駕駛員接管車輛。如果系統提示接管，但駕駛員未能及時反應導致事故時，責任仍可能由駕駛員承擔。

根據中國法規，系統需提前10秒預警，所以不用擔心出現事故發生前1秒，系統退出的情況。

華為車BU CEO靳玉志此前表示，L3為有條件自動駕駛，駕駛員可將視線轉移至非駕駛相關的活動，但需保持一定的警覺性，當收到接管請求時及時進行接管。

不過，要想體驗高速L3，還要等相關主管機關制度相關法規才能開放使用。

靳玉志表示，2025年，L3的商用能力會開始具備，儘管高速L3場景中的長尾難題，僅占全部場景的1%，但為確保系統具備極致的安全性與可靠性，需要花99%的精力去解決。

規模 李文

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