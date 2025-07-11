賴17條限縮兩岸交流⋯洪秀柱率學生赴浙江 坦言受到影響

在賴總統3月定調大陸為「境外敵對勢力」後，兩岸交流氛圍趨於緊縮，教育部釋出不鼓勵學生暑假赴陸交流的訊號，陸委會也要學生避免成為統戰宣傳工具。對此，連續8年暑假率領台灣學生到浙江參加兩岸青年發展論壇的國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱坦言，「賴17條」確實影響到學生訪陸意願，「有的家長會擔心而有影響」，她也質問賴總統，「兩岸交流停止對台灣有什麼好處？」

第8屆兩岸青發論壇開幕式11日上午在浙江杭州登場，洪秀柱在活動期間接受本報採訪，作出上述表示。她說，她此次帶學生到大陸也有受到「賴17條」的影響，有學生的家長會擔心，有感受到壓力。

洪秀柱接著批評賴總統，指「賴17條」沒有法律規章的規定（依據），僅憑一張嘴就要阻礙兩岸的交流，「我覺得莫名其妙，兩岸交流停止對台灣有什麼好處？對我們年輕人有什麼好處？」直言無法理解賴總統的作法。

洪秀柱質問，兩岸要仇恨嗎？撕裂台灣還不夠，還要撕裂兩岸，這對我們下一代，對我們的未來不是好的。

近期賴總統進行「團結國家十講」，前面四場「國家」、「團結」、「憲政」、「國防」主題都談及兩岸關係及大陸威脅，但部分內容也引起誤導的爭議。洪秀柱批評「十講」製造對立、製造分化、製造仇恨，提高台灣的仇恨值，怎麼叫團結呢？「事與願違，請他聰明一點。」