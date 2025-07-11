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陸瑞幸咖啡大股東 有意競購星巴克中國股權

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
瑞幸咖啡目前在中國大陸的門店數已超過兩萬家，遙遙領先曾經的市場霸主星巴克。路透
瑞幸咖啡目前在中國大陸的門店數已超過兩萬家，遙遙領先曾經的市場霸主星巴克。路透

星巴克中國的股權出售備受討論之際，據多家陸媒報導，作為大陸連鎖品牌瑞幸咖啡大股東的大鉦資本，加入了競購隊伍，若大鉦資本入主星巴克中國，將可能改寫大陸咖啡市場。

受消費降級、同業競爭等影響，去年11月起，星巴克屢次傳出有出售中國業務股份的可能，當時星巴克對此稱，「正在評估把握未來增長機遇的最佳方式」；星巴克全球CEO布萊恩・尼科爾近期受訪也坦言，「的確獲得很多投資者的興趣」。

綜合21世紀經濟報道、藍鯨財經等陸媒報導，瑞幸咖啡的最大股東大鉦資本，這次也被指加入了競購隊伍，成為30多名競購者之一。其他先前市場傳出，有意競購星巴克中國股份的投資者還包括高瓴資本，國際知名私募基金凱雷、KKR。

知情人士稱，星巴克已收到數份針對其中國業務的收購提議，大多數投資者均瞄準控股權，而星巴克可能保留30%的股權，其餘由多個買家分擔，且不超過30%，這代表星巴克仍想保持其在中國市場的主導權。

大鉦資本由投資人黎輝於2017年創辦，專注於醫療健康、硬科技、消費及企業服務領域的投資機會，瑞幸咖啡就是大鉦資本投資的首個項目。目前，大鉦資本持有瑞幸31.3%的股份並擁有53.6%的投票權。

今年四月底，大鉦資本董事長兼CEO黎輝，剛出任瑞幸董事長。

瑞幸自創辦以來，雖以平價方式快速展店，但也持續與星巴克競爭，而隨著近年大陸本土品牌崛起，瑞幸咖啡、庫迪咖啡在中國的門市數量均已超過星巴克。

這使得去年財年，星巴克在中國營收為29.58億美元，年減1.4%，為近年首次負成長，也弱於其全球營運表現。為此，星巴克中國近來多次進行業務調整，包括推出新品、進行聯名，還於今年六月，下調部分飲品價格。該公司也稱，將持續於中國展店。

據藍鯨財經，今年第一季，星巴克中國營收為7.4億美元，年增5%，門市數7758家；瑞幸首季營收人民幣88.7億元，年增41.2%，淨利潤為人民幣5.251億元，較去年同期淨虧損人民幣8310萬扭虧為盈，淨利潤率從-1.3%提升至5.9%。

星巴克 咖啡 人民幣

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