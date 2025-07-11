中瑞舉行自貿協定升級第二輪談判 稱取得積極進展

在全球關稅戰火熱之際，中國大陸與瑞士的自貿協定升級第二輪談判，於當地時間7至10日在瑞士日內瓦舉行。中方發布訊息稱，雙方就貨物貿易、服務貿易、投資、原產地規則、貿易便利化、競爭、環境與貿易、經濟技術合作等議題展開深入討論，談判取得積極進展。

據大陸商務部，7月7-10日，中國—瑞士自貿協定升級第二輪談判在瑞士日內瓦舉行。

中國—瑞士自貿協定於2013年7月簽署，2014年7月生效實施。

去年9月，大陸商務部和瑞士聯邦委員兼經濟和教研部長帕姆蘭以視訊方式，共同宣布中瑞兩國正式啟動自貿協定升級談判，雙方同意將共同努力，加緊磋商，在互利共贏的基礎上儘早達成高水平升級協定。

在今年4月，大陸外長王毅在北京會見來訪的瑞士外長凱西斯時，王毅也說，雙方要加快推進自貿協定升級談判，用好各類對話機制，凝聚更多合作共識；凱西斯表示，瑞方願和大陸密切高層及各領域交往，共同慶祝瑞中建交75周年，加快雙邊自貿協定升級談判，願和大陸加強溝通，共同應對各種全球性挑戰。