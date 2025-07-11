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陸官媒證實：王毅會見美國國務卿魯比歐
大陸官媒旗下帳號玉淵譚天11日下午發布訊息稱，大陸外長王毅會見美國國務卿魯比歐。
這是魯比歐上任後首次的亞洲行，也是他首次與王毅會面。
在本日下午的例行記者會，大陸外交部發言人毛寧對此也簡短表示，「據我了解，王毅外長將於今天下午會見美國國務卿魯比歐。」
據玉淵譚天，當地時間7月11日，在馬來西亞吉隆坡出席東協外長會期間，中共中央政治局委員、外交部長王毅會見美國國務卿魯比歐。
大陸外交部長王毅10日至11日赴馬來西亞，出席中國—東協外長會、東協與中日韓外長會等活動，人也在吉隆坡的美國國務卿魯比歐昨已表態，正籌備與中方會晤。
據南華早報，也正在吉隆坡出席東協外長會的魯比歐，於當地時間10日表示，正籌備與中方在會議期間舉行會晤。他說，「我們正在推進此事，或許我們會見面」。
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