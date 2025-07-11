DeepSeek使用率由50%跌至3% R2模型發布時間延遲

中國人工智慧（AI）新創公司深度求索（DeepSeek）今年初推出大型語言模型，標榜低成本也能訓練出強大AI模型，震撼全球。中國媒體報導，DeepSeek使用率從今年初的50%暴跌至目前的3%，原本預計今年5月推出的新R2模型，目前未見蹤影。

中國媒體快科技9日報導，很多人都已經淡忘了DeepSeek今年初問世時的輝煌景象，它的使用率從今年初的50%暴跌至目前的3%，下滑態勢明顯。

據媒體報導，原本預計今年5月推出的DeepSeek-R2，其推出時間卻一拖再拖，引起外界揣測。有業內人士表示，DeepSeek-R2迄今未能推出，是由於DeepSeek-R1是基於OpenAI已有的、來自全球且經過認證的訓練數據生成，而R2對訓練數據的需求量更大。

但中國國內可提供R2訓練的數據質量不高，導致R2在使用過程中「幻覺體驗」問題十分嚴重。所謂「幻覺體驗」問題，是指當大型語言模型無法給出準確答案時，有時會創造虛假資訊。

報導表示，另一個原因導致DeepSeek-R2延遲推出，是高端繪圖處理器（GPU）嚴重不足，令DeepSeek的訓練效率大幅降低，拖累了R2的更新進度。

金融投資報近日報導，DeepSeek發展受阻的同時，其競爭對手們卻不斷推陳出新。DeepSeek的2大海外競爭對手ChatGPT和谷歌Gemini，官網流量分別增長40.6%和85.8%。在激烈的競爭環境下，DeepSeek還依賴半年前的技術，難以滿足用戶需求，導致大量用戶流失，使用率急劇下降。