彭博：華為企圖向中東、東南亞少量出口AI晶片 爭搶輝達市占

知情人士透露，雖然製造仍面臨挑戰，中國大陸華為科技公司正試圖向中東和東南亞市場，小批量出口人工智慧（AI）晶片，打入這塊輝達（Nvidia）主宰的市場。

彭博資訊報導，華為已接洽阿聯、沙烏地阿拉伯及泰國的潛在客戶，商討出售上一代昇騰910B處理器的事宜，華為提出的910B供貨量約上千組，但各提案的具體數量不詳。

知情人士說，為了招攬客戶，華為也試圖以提供遠端取得以昇騰910C晶片構建、CloudMatrix 384 AI系統的管道，向無法獲得美國高端晶片的中國大陸客戶，銷售910C。由於供應有限，華為目前並未準備出口910C晶片。

知情人士表示，華為還沒達成任何最終協議，但希望能在努力增產的同時，也讓外國AI市場體驗其技術。

目前阿聯的穆罕默德·賓薩耶德AI大學（MBZUAI）等各方潛在客戶還沒表達興趣，泰國的談判進展不明，但沙國的沙烏地阿拉伯數據和人工智慧管理局（SDAIA）等單位似乎對潛在的採購持開放態度，相關對話已繼續推行。彭博資訊報導，華為之前已尋求在馬來西亞銷售約3,000組昇騰晶片，但目前狀況還不明。

阿聯和沙國最近剛達成未來數年內採購上百萬組輝達和超微（AMD）晶片的交易，泰國的AI發展同樣仰賴輝達。

沙國未回應彭博記者的置評請求，華為拒絕置評，SDAIA發言人表示，「此事不在我們當前職責範圍內，目前無法評論」。阿聯政府和該大學的代表均未回應置評請求，泰國官員未在公共假日立即回應。

華為提出的這些方案已引發華府關注。儘管華府認為華為的AI處理器技術比輝達落後一代以上，也推估華為今年只能生產20萬組AI晶片，不敷國內所需，但美國商務部副部長凱斯勒（Jeffrey Kessler）6月表示，美國不能對中國國大陸先進晶片產量相對較少，太過放心，「因為我們知道他們擁有全球企圖心」。

美國已特別聚焦中東與東南亞的AI基礎建設計畫，因為這些國家心懷科技雄心、以及和北京和華為之間的長期關係。儘管許多政府以避免在美中AI競賽中選邊站，但華府持續加強施壓，對警告企業只能在特定條件下使用華為AI處理器。

目前這些條件都還沒決定。川普政府已表示將調整前總統拜登時期的AI晶片三級出口管制，官員仍對在阿聯和阿國銷售輝達與超微晶片所造成的國安影響，立場分歧。商務部已起草規範，但還沒敲定，而且也還沒批准總統5月出訪波灣時，所宣布的數十億美元AI晶片交易出貨。