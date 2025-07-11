陸稱偵破緬北「白家犯罪集團」專案　涉詐賭金額超千億

大陸近來持續公告打擊緬北電詐進展。據央視新聞11日報導，大陸公安部偵破緬北果敢「白家犯罪集團」專案，近日已提起公訴，有36名涉案的重要犯罪嫌疑人歸案，查明該集團涉詐案件3.1萬多起，涉詐資金超人民幣106億元，涉賭資金超人民幣180億元（兩項總額超人民幣286億元，約合新台幣1165億元），製造並販賣毒品約11噸。

據大陸官媒央視新聞，大陸公安部展開打擊緬北涉我犯罪專項工作以來，中緬雙方通過警務執法合作和一系列打擊行動，累計抓獲5.7萬多名中國籍涉詐犯罪嫌疑人，緬北果敢「四大家族」犯罪集團遭毀滅性打擊。近日，白家犯罪集團專案已提起公訴。

通報稱，2015年以來，以白所成為首的緬北果敢白家犯罪集團為攫取非法利益，利用其家族在果敢政治、軍事、經濟等領域的影響力，開發建設蒼勝科技園、百勝大廈、騰龍、鑫百利、王者紅樓、白鶴公館等41個大型賭詐園區，一方面招攬吸引大量賭詐犯罪團伙入駐，對大陸民眾大肆實施電信網絡詐騙和網絡賭博等違法犯罪活動；另一方面不斷招募、誘騙大陸國內人員非法出境參與賭詐活動。

同時，白家犯罪集團透過牽頭成立果敢娛樂管理委員會，通過向賭詐園區統一頒發推廣證，收取租金、人頭費、安保費等攫取了巨額非法利益。

通報還提到，特別是，白家犯罪集團長期以詐養兵、以兵護詐，對賭詐園區實施武裝管控「保護」，放任「金主」暴力管控、虐待、毆打甚至殺害犯罪團伙中不服從管理、不能完成詐騙業績、試圖逃跑的底層電詐人員。

央視報導，2023年11月，大陸公安部部署廣東省深圳市公安機關偵辦白家犯罪集團專案，後對白所成、白應蒼、白應蘭公開懸賞通緝。2024年1月30日，依託中緬執法安全合作機制，緬方將白所成、白應蒼移交中方。截至目前，已有36名涉及白家犯罪集團案件的重要犯罪嫌疑人歸案。

央視報導，經大陸公安查明，白家犯罪集團涉嫌詐騙，故意殺人，故意傷害，綁架，敲詐勒索，開設賭場，組織他人偷越國（邊）境，組織、強迫賣淫以及販賣、製造毒品等多項罪名，致中國公民6人死亡，涉詐案件3.1萬多起，涉詐資金超人民幣106億元，涉賭資金超人民幣180億元，製造並販賣毒品約11噸。

日前，大陸公安部也才釋出訊息稱，中緬泰聯合打擊電信網絡詐騙犯罪第二次部級會議4日在緬甸內比都召開，就深化警務執法合作達成系列共識，將繼續聯手嚴厲打擊妙瓦底等地電信網絡詐騙犯罪，全面清剿電詐園區，全量抓捕涉詐人員。

所謂「果敢四大家族」，又稱「緬北四大家族」，是指2009年至2023年在該地區控制政治、經濟和軍事的四個家族，分別是白所成家族、魏超仁家族，和兩個劉嘉為、劉國璽家族和劉正祥家族；此外，還有新興的明氏家族，所以有時也被稱為五大家族。