10+3外長會 王毅：個別大國濫施關稅 10+3合作要排除干擾同舟共濟

據大陸外交部網站，中國大陸外交部長王毅昨10日在吉隆坡出席東協與中日韓（10+3）外交部長會。王毅表示，當前東亞合作整體情勢是好的，聚焦發展、致力合作是大勢、是主流，但也面臨單邊主義和保護主義衝擊、個別大國濫施關稅等挑戰。但情況越複雜，10+3合作越要排除干擾，同舟共濟，不斷增強合作動力。

東協國家外長祝賀中日韓外長會成功舉行，讚賞中日韓支持東協中心地位，表示10+3機制在因應亞洲金融危機中應運而生，合作成效顯著。在當前單邊主義抬頭、關稅及貿易壁壘增多、地緣政治緊張情勢下，10+3合作更顯彌足珍貴，應繼續發揮戰略引領作用，並推進地區包容性發展與永續和平。

王毅說，10+3合作機制建立以來，持續強化危機應變能力，推動經濟整合進程，合力打造發展新動能，各領域合作成效顯著，助力東亞成為世界最具活力的地區。

王毅表示，當前東亞合作整體情勢是好的，聚焦發展、致力合作是大勢、是主流，但也面臨單邊主義和保護主義衝擊、個別大國濫施關稅等挑戰。情況越複雜，10+3合作越要排除干擾，同舟共濟，不斷增強合作動力，提升發展韌性，持續推進區域一體化進程，建立好我們的共同家園。

他表示，中方就下階段合作提出四點建議。一是建設融合發展的東亞。東協和中日韓發揮資源產業互補優勢，已建構起互利高效率的區域經貿網絡。貿易戰推高生產成本，破壞產供鏈穩定暢通，沒有一個國家能獨善其身。要堅決反對「築牆設壘」，守護好共同發展的「生命線」。中方願同各方落實領導人聲明，繼續加強產供鏈互利互惠合作。

他表示，中國東協已全面完成自貿區3.0版談判，中方願結合《東協共同體願景2045》務實合作優先領域及《東協互聯互通戰略規劃》，探討更多合作契機。期待加速重啟中日韓自貿區談判，高品質實施《區域全面經濟夥伴關係協定》。

第二是建設強健韌性的東亞。王毅說，規劃好區域財金合作未來方向，提升清邁倡議多邊化有效性，進一步發揮10+3宏觀經濟研究辦公室作用，發展區域本幣債券市場，完善區域金融安全網。中方願同各方在加強10+3大米緊急儲備建設基礎上，共同探討機制創新，提升區域糧食安全合作水準。

三是建設創新活力的東亞。他表示，要抓住新一輪科技革命與產業革命機遇，以創新驅動轉型發展。四是建設人文相通的東亞。王毅提到，要開展好「亞洲校園」項目，促進10+3國學生交流和人才培養。