陸服裝銷美總額 探22年低點

受高關稅影響，美國5月自中國大陸進口服裝額跌至22年新低，零售商轉向東南亞採購。專家指，這波下滑非自然波動，美國對大陸以外地區的關稅優惠將到期，供應鏈恐於旺季再受壓。

路透報導指，中國大陸多年來一直是美國最大的服裝供應國，但隨著中美貿易關係持續緊張，中國大陸在美國服裝市場的占比逐步下滑。此前，美國總統川普在今年4月將對中國大陸的關稅大幅提升至最高145%，促使越來越多美國零售商減少從中國大陸採購，轉而選擇越南、孟加拉、印度等地，以尋求替代的供應鏈。

美國國際貿易委員會（USITC）數據顯示，今年5月，美國自中國大陸進口服裝總額為5.56億美元，較4月的7.96億美元大幅下滑，且已連續四個月走低。這一數字也創下自2003年5月來的單月最低紀錄。

據悉，今年稍早，由於預期美國將加徵關稅，美國零售商提前備貨，1月自中國進口服裝總額達16.9億美元，較去年同期的14.7億美元增加15%。儘管中美此前在倫敦達成貿易協議，然而專家指出，多數美國主流服裝品牌仍計劃進一步降低對中國大陸市場的依賴，甚至考慮全面撤出中國大陸。

第三方審核機構QIMA指，根據其測算數據顯示，2025年第2季美國自中國大陸的採購量年比減少近四分之一。同期，來自東南亞地區的採購需求則年增29%。QIMA亦指，未來幾個月，美國對中國大陸以外國家的關稅優惠即將結束，剛好碰上假期採購旺季，供應鏈恐將再度面臨壓力。