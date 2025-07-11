華大九天終止收購芯和 陸兩大國產EDA巨頭合併破局

大陸電子設計自動化軟體（EDA）巨頭華大九天發布公告，宣布終止收購另一家大陸EDA廠商芯和半導體100%股份，意味兩大國產EDA龍頭整合告吹。

華大九天稱，該公司近日召開會議，審議通過關於終止發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項的議案。終止主因在於「交易各方未就核心條款達成一致」。

值得注意的是，芯和半導體曾經在今年2月在上海證監局辦理輔導備案登記。本次收購事項失敗後，芯和半導體或將繼續其IPO進程。

華大九天成立於2009年，聚焦於EDA工具的開發、銷售及相關服務業務。據賽迪智庫數據，在大陸國產EDA企業中，華大九天的市占率保持在50%以上，當前市值約人民幣620億元。

芯和半導體成立於2019年，同樣是EDA研發的高新技術企業，該公司圍繞「STCO集成系統設計」進行戰略布局。業務覆蓋IC、封裝到系統的全產業鏈仿真EDA解決方案。

華大九天曾在3月17日發布公告，擬以發行股份及支付現金等方式收購芯和半導體的控股權。

該收購案受到業界關注，如果交易完成，華大九天將成為中國大陸唯一覆蓋「模擬設計—數位設計—製造—封裝」全流程的EDA企業，且在射頻、SiP（系統級封裝）等細分領域形成差異化競爭力。進一步提升華大九天在國產EDA市場的龍頭地位。

事實上，大陸EDA企業近年積極整合，概倫電子4月宣布擬通過發行股份及支付現金的方式，分別收購銳成芯微100%股權和納能微45.64%的股權，拓展半導體IP與EDA工具的協同能力。外界普遍認為，大陸借助併購補全技術短板、推進國產替代，並加速向全流程、全譜系能力整合邁進。

而這背後另一動力來自大陸面臨美國對EDA出口限制，美國商務部在5月底對大陸實施EDA軟體臨時出口限制，雖然於35天後解除該限制。

但引發大陸業界緊張，突顯大陸國產EDA在部分領域雖已具備基礎替代能力，但在高端數位設計和先進製程支持方面仍依賴EDA國際三巨頭（新思科技、益華電腦、西門子）。