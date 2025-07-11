陸政策加持 新車上市掀熱潮

進入2025年下半年，騰訊汽車統計，大陸車市將迎一波新車上市潮，光7月就有多款新能源車型亮相。專家認為，在「以舊換新」補貼延續與新能源車下鄉活動等政策推動下，市場熱度有望續升，車企競爭也將轉向技術與服務。

據騰訊汽車旗下欄目「遠光燈」統計，7月小鵬G7上市後，奇瑞風雲A9L、海獅06EV、極氪9X、零跑B01、2026款零跑C11、理想i8、吉利銀河A7、嵐圖FREE+等多款新車亦將亮相。騰訊汽車認為，這顯示車企積極搶攻下半年市場，加速完成銷售目標，競爭將更激烈。

此前，大陸國家發改委稱，7月將下達第三批「以舊換新」資金，並按「時序性」與「均衡性」原則，制定每月、每周的補貼資金使用計畫。

大陸工信部等部門推動的新能源車下鄉活動也展開，共124款車型納入，包括比亞迪、吉利、長安、特斯拉等品牌，部分高端車型首度參與。

報導指，主流品牌7月購車政策與6月大致相同，比亞迪、吉利、長安等延續既有優惠，但部分需「爭取」獲得，定價則趨保守。多省置換補貼自7月起暫停，短期內恐使部分購車成本上升。特斯拉則宣布調漲Model 3長續航全輪驅動版售價至人民幣28.55萬元，漲幅一萬元。

大陸乘聯會秘書長崔東樹稱，預估2025年大陸乘用車全年零售有望達2,405萬輛，年增5%；新能源車批發量有望突破1,573萬輛，年增近三成。

業界則認為，政策紅利、產品升級與促銷將持續推升市場熱度，8月有望延續增長，競爭焦點轉向技術與服務層面。