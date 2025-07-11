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陸新能源車銷量躍增四成 出口量同步飆增75%

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸上半年新能源汽車產銷量分別達696.8萬輛與693.7萬輛，年增41.4%與40.3%。 新華社
大陸上半年新能源汽車產銷量分別達696.8萬輛與693.7萬輛，年增41.4%與40.3%。 新華社

中國汽車工業協會（中汽協）昨（10）日發布最新數據指出，2025年上半年，大陸汽車產銷量分別為1,562.1萬輛與1,565.3萬輛，年增12.5%與11.4%，皆實現10%以上的高增長。其中，新能源汽車產銷量分別達696.8萬輛與693.7萬輛，年增41.4%與40.3%。

新能源車在新車總銷量中占比升至44.3%，顯示其市場滲透率持續擴大。

至於出口方面，2025年上半年，大陸整車出口總量達308.3萬輛，年增10.4%。其中新能源車出口量達106萬輛，年增幅達75.2%。

而在6月單月表現中，大陸整車出口前十企業中，奇瑞以10.6萬輛的出口量居於榜首，年增9.6%，占當月總出口量的18%；比亞迪則以九萬輛緊追在後，不過，若與去年同期相比，比亞迪增速為當中最顯著企業，年增達2.2倍，展現其海外市場拓展成果。

就上半年品牌累計銷量來看，上半年累計銷量突破200萬輛的車企僅有比亞迪與上汽集團。期內，比亞迪累計銷售214.6萬輛，年增33.04%；上汽集團則為205.3萬輛，年增12.4%。

中汽協副秘書長陳士華稱，在汽車以舊換新政策推動下，大陸車市需求改善，成為支撐整體增長的主要動能之一。而新能源車則延續快速成長態勢，市占率持續提升，帶動產業運行。

展望下半年，陳士華指，兩新政策（大規模設備更新和消費品以舊換新）將繼續有序實施，疊加企業新品供給持續豐富等，將有助於拉動汽車消費持續增長。接下來需進一步規範市場競爭秩序，加強行業自律，強化政策引領與監督，助力產業平穩運行。

據大陸商務部數據，截至5月31日，大陸汽車「以舊換新」補助申請量已累計達412萬份。近期部分城市宣布暫停受理申請，進一步刺激消費者加快下單節奏。

下半年仍面臨諸多不確定性，但也蘊含著新的機遇。根據多家機構預測及行業數據分析，2025年下半年大陸車市將呈現「前低後高、溫和復甦」的走勢，整體銷量微增，但結構分化加劇。

新能源車滲透率有望突破50%，下半年或衝至56%-60%，全年新能源車銷量預計達1,330萬至1,600萬輛，首次全面超越燃油車。預計全年汽車出口570萬輛左右，新能源占比升至35%。歐洲、東南亞市場當地化生產規避貿易壁壘，有望支撐中國大陸汽車海外增量。

規模 市占率

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