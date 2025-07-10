中國外送平台流血競爭 美團推出「零元購」搶市

中國外送龍頭美團開始發放大量的「0元吃」、「0元喝」紅包券搶市，今天躍為社群熱門話題，許多消費者秀出免費戰利品。「零元購」的背後則是平台不惜鉅額虧損也要流血競爭，商店與外送員都被捲入遭受壓迫。

綜合澎湃新聞、每日經濟新聞等陸媒報導，7月5日晚間，美團放出了大量「0元吃」、「0元喝」紅包券。選擇外送需要滿一定額度並支付配送費，選擇到店自取則完全免費。

「美團免單」的參與步驟是，只要連續簽到14天，必得「免單卡」。以本週為例，3天有免單活動，上午10時30分到中午12時30分，每天限量1萬份，最高折抵人民幣20元（下同，約新台幣94元）；9日還全天開放10萬份免單名額，號稱中獎概率50%。

美團推出正港「零元購」大撒券，立刻吸引用戶爭相登入搶紅包和免單券，導致美團App一度當機。美團其後宣布，單日即時零售訂單突破1.2億單，其中餐飲訂單就超過1億單，創歷史新高。

「美團免單」今天衝上微博等社群熱搜話題，許多用戶曬出零元購的戰利品，直呼美團請客根本吃不完；還有人曬出一冰箱的奶茶照片，宣稱單日搶到多杯0元奶茶。更多用戶則是抱怨「根本搶不到」，爭相提問搶免單策略。

美團主要對手淘寶閃購也不甘示弱，隨即發放「滿25減20」、「滿15減10」等多張外賣券。淘寶閃購與餓了麼7日聯合宣布，目前淘寶閃購日訂單已超過8000萬單，日活躍用戶超過2億。

報導說，以零元購為誘惑、優惠券為武器的這場外送平台大戰，並非簡單的銷售數據之爭，更是美團、淘寶閃購、京東等三大平台對未來的入口主導權之爭。

報導指出，美團啟動燒錢戰略的背後，有著不得不打的理由。一方面，夏季高溫、暴雨、暑假等因素，推動即時零售進入旺季，平台之間競爭加劇。另一方面，或許來自淘寶閃購和京東外賣接連不斷的優惠補貼，給美團造成了「強壓」。

在此之前，淘寶閃購2日宣布啟動500億元補貼計畫，將在12個月內發放大額紅包、免單卡、官方補貼一口價商品等方式，進一步激發消費活力；京東則持續百億補貼戰略，價格直降、官方補貼、天天低價等步步緊逼。

這場流血競爭雖然換來新高的流量與訂單，但外送平台失血也很可觀。

美國投行高盛（Goldman Sachs）預測，此輪外賣配送大戰或將持續更長時間，將在9月達到峰值，預警三大巨頭短期盈利承壓，阿里外賣業務在未來12個月將虧損410億元，京東虧損260億元，美團利潤將下降250億元。與此同時，三大平台股價在港股均跌到4月以來的新低。

這場平台嚴重內捲的流血競爭，中國外送員和商店也被捲入遭受壓迫。

報導指出，美團推出「零元購」，放券免費請喝奶茶、咖啡，許多商店單量比平日暴增數倍，根本忙不過來。四川成都的咖啡店全面爆單，店員抱怨，點單需要等待2到3小時，前面還有兩三百單在製作。

許多商店雖然爆單但利潤微薄，部分訂單實收低於成本價甚至倒貼，被迫漲價或乾脆拒絕接單，再加上出餐慢、品質差被頻頻吐槽，嚴重拉低消費體驗。

美團外送員也抱怨，晚間高峰必須全員上線，送宵夜的都要加班出勤。「我並不喜歡平台的補貼活動，網站還要求跑滿40單」，外送員小星說，40單標準是網站配合外賣訂單量增加而設定的當日工作量，要求必須完成，若多次不完成就會有被開除風險。