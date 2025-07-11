陸全國用電增5%至6% 今年電力供需平衡

被譽為「晶片首富」的虞仁榮近期動作頻頻。這位中國大陸頭部CIS（互補金屬氧化物半導體圖像傳感器）廠商豪威集團（SH603501，前稱韋爾股份）的掌舵人，正以資本運作與教育投資雙線並進，展現其宏大抱負。從推動豪威集團三地上市，到創辦寧波東方理工大學，虞仁榮的布局正為中國半導體產業與高等教育注入新動能。

2025-07-10 18:06