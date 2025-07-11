陸全國用電增5%至6% 今年電力供需平衡

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國電力企業聯合會10日在北京發布「中國電力行業年度發展報告2025」指出，考慮用電增長、電源電網投產情況及氣溫等不確定性因素，預計2025年大陸全國電力供需形勢呈現總體平衡態勢。2025年全國全社會用電量預計同比增長5%至6%。

報告顯示，2024年大陸全國全社會用電量98,540億千瓦時，較去年同期增長6.8%。截至2024年底全國全口徑發電裝機容量33.5億千瓦，增長14.6%。2024年，全國新增發電裝機容量4.3億千瓦，增長17.2%。新增水電1,379萬千瓦，增長46.2%；新增核電393萬千瓦，增長183.4%；新增併網太陽能發電2.8億千瓦，佔全國總新增裝機的比重為63.9%，增長27.7%。非化石能源發電新增裝機3.8億千瓦，占總新增裝機的87.3%。 　　

2024年全國發電量100,869億千瓦時，增長6.7%。其中，風電和太陽能發電量均保持快速增長，合計發電量增加3,661億千瓦時，佔全年總發電量增量的58.1%。

水電 太陽能發電 北京

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