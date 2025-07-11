三企共建西部陸海新通道 重慶發布700億人民幣機會清單
據中新社報導，「三企聯動」渝見陸海——國企、外企、民企共建陸海新通道項目洽談活動10日在重慶舉行，來自泰國、新加坡、馬來西亞、越南及中國香港、澳門等10個國家地區企業、機構、商協會負責人參會。
會上重慶市發布36個國企對外合作項目機會清單，總投資額逾人民幣700億元（約合新台幣2,940億元），擬引資額400億元，聚焦通道、物流、經貿與產業融合發展，推動「三企」共享西部陸海新通道發展機遇。
其中，股權合作類項目3個，總投資額人民幣124億元，擬引資額33億元，涵蓋高端房地產開發、康養等領域；招商引資類項目7個，總投資額525億元，擬引資額362億元，涵蓋文化旅遊、倉儲物流、綜合服務產業、交旅融合、商業辦公等領域；業務合作類項目5個，總投資額3億元，擬引資額1億元，涵蓋商業運營管理、交旅融合、物流倉儲領域；資產盤活類項目21個，總投資額66億元，涵蓋商業地產、標準廠房、土地資產、數字醫療、科技服務等領域。
「我很關注物流與供應鏈創新領域，希望依託重慶國際物流樞紐園區與馬來西亞巴生港，加密聯運航線，共享倉儲資源，降低跨境轉運成本。」馬來西亞中國文化貿易促進會會長李翰霖受訪稱，針對馬來西亞農產品、重慶汽摩配件等高需求品類，期待共建專業化冷鏈通道與海外倉，提升配送時效。
30家企業簽約，包括4家外企，簽約總金額122億人民幣，涵蓋金融服務、對外貿易、物流服務等領域。
重慶市國有資產監督管理委員會副主任楊誼表示，重慶國資國企將構建完善內暢外聯多式聯運體系，推動汽車、機電、軌道、設計、物流等國企優勢產品和服務開拓國際市場。
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