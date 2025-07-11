三企共建西部陸海新通道 重慶發布700億人民幣機會清單

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

據中新社報導，「三企聯動」渝見陸海——國企、外企、民企共建陸海新通道項目洽談活動10日在重慶舉行，來自泰國、新加坡、馬來西亞、越南及中國香港、澳門等10個國家地區企業、機構、商協會負責人參會。

會上重慶市發布36個國企對外合作項目機會清單，總投資額逾人民幣700億元（約合新台幣2,940億元），擬引資額400億元，聚焦通道、物流、經貿與產業融合發展，推動「三企」共享西部陸海新通道發展機遇。

其中，股權合作類項目3個，總投資額人民幣124億元，擬引資額33億元，涵蓋高端房地產開發、康養等領域；招商引資類項目7個，總投資額525億元，擬引資額362億元，涵蓋文化旅遊、倉儲物流、綜合服務產業、交旅融合、商業辦公等領域；業務合作類項目5個，總投資額3億元，擬引資額1億元，涵蓋商業運營管理、交旅融合、物流倉儲領域；資產盤活類項目21個，總投資額66億元，涵蓋商業地產、標準廠房、土地資產、數字醫療、科技服務等領域。

「我很關注物流與供應鏈創新領域，希望依託重慶國際物流樞紐園區與馬來西亞巴生港，加密聯運航線，共享倉儲資源，降低跨境轉運成本。」馬來西亞中國文化貿易促進會會長李翰霖受訪稱，針對馬來西亞農產品、重慶汽摩配件等高需求品類，期待共建專業化冷鏈通道與海外倉，提升配送時效。

30家企業簽約，包括4家外企，簽約總金額122億人民幣，涵蓋金融服務、對外貿易、物流服務等領域。

重慶市國有資產監督管理委員會副主任楊誼表示，重慶國資國企將構建完善內暢外聯多式聯運體系，推動汽車、機電、軌道、設計、物流等國企優勢產品和服務開拓國際市場。

馬來西亞 資產 物流

延伸閱讀

重慶水庫水位下降 驚現宋代摩崖造像

剛出國玩回來...老公遭物流女司機砍死 妻子悲慟發聲

開車衛生習慣差...滿車垃圾被抱怨 物流女司機竟回「這4字」

林口物流女司機刺死男同事 行凶可能動機曝光

相關新聞

防關鍵礦產經第三國轉運 陸展開打擊走私出口專項行動

雖然大陸去年12月起對部分軍民兩用礦產實施對美出口管制，據報仍有美國買家通過第三國轉運繞道取得，例如有大量銻從泰國和墨西...

陸全國用電增5%至6% 今年電力供需平衡

中國電力企業聯合會10日在北京發布「中國電力行業年度發展報告2025」指出，考慮用電增長、電源電網投產情況及氣溫等不確定...

陸汽車產銷量 上半年雙成長逾10%

中國汽車工業協會（簡稱「中汽協」）10日公布，今年1至6月，中國大陸汽車產銷量首次雙雙超過1,500萬輛，且均實現10%...

三企共建西部陸海新通道 重慶發布700億人民幣機會清單

據中新社報導，「三企聯動」渝見陸海——國企、外企、民企共建陸海新通道項目洽談活動10日在重慶舉行，來自泰國、新加坡、馬來...

外送旅遊市場搶不夠？ 陸媒曝京東擬進軍短劇市場祭最高年薪570萬搶人

大陸電商巨頭京東再傳擴大事業版圖。在進軍外送和飯店、旅遊業市場之後，陸媒新浪科技10日指出，發現京東近日開始招募短劇營運...

中國大陸晶片首富虞仁榮1200億建大學教半導體 年費38.4萬首屆享全額獎學金

被譽為「晶片首富」的虞仁榮近期動作頻頻。這位中國大陸頭部CIS（互補金屬氧化物半導體圖像傳感器）廠商豪威集團（SH603501，前稱韋爾股份）的掌舵人，正以資本運作與教育投資雙線並進，展現其宏大抱負。從推動豪威集團三地上市，到創辦寧波東方理工大學，虞仁榮的布局正為中國半導體產業與高等教育注入新動能。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。