陸汽車產銷量 上半年雙成長逾10%

中國汽車工業協會（簡稱「中汽協」）10日公布，今年1至6月，中國大陸汽車產銷量首次雙雙超過1,500萬輛，且均實現10%以上的較高增長。

中汽協會副秘書長陳士華表示，展望下半年，「兩新」（大規模設備更新和消費品以舊換新）政策將繼續有序實施，加上企業新品供給持續豐富等，將有助於拉動汽車消費持續增長。接下來需進一步規範市場競爭秩序，加強行業自律，強化政策引領與監督，助力行業健康平穩運行。

新華社報導，今年上半年，中國汽車產銷量分別為1,562.1萬輛和1,565.3萬輛。和去年同期相比，增幅分別達到12.5%和11.4%。6月大陸汽車產銷完成279.4萬輛和290.4萬輛，月比分別增長5.5%和8.1%，年比分別增長11.4%和13.8%。其中新能源汽車產銷量分別為696.8萬輛和693.7萬輛，年比分別增長41.4%和40.3%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的44.3%。

以舊換新政策持續顯效，帶動內需市場明顯改善，對汽車整體增長起到重要支撐作用。1至6月，大陸汽車國內銷量達到1,257萬輛，較去年同期增長11.7%。

值得一提的是，6月單月，大陸新能源乘用車國內銷量占乘用車國內銷量比例超過二分之一，新能源商用車國內銷量佔商用車國內銷量比例達到四分之一。

中國大陸汽車出口也繼續保持增長。1至6月，汽車出口308.3萬輛，年比增長10.4%，其中新能源汽車出口增長迅速，達到106萬輛，增幅更高達75.2%。

中國汽車產業在上半年產銷表現亮眼的同時，卻潛藏著一大危機—內捲日益嚴重。上海第一財經指出，今年上半年，中國汽車工業協會、工信部、商務部等接連發聲，反對汽車市場內捲式競爭，呼籲引導行業向技術競爭轉向，鼓勵車企在智能化、全球化等方向戰略布局。

中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會秘書長崔東樹表示，上半年大陸自主品牌在技術創新、海外市場拓展、國產高端化突破等領域表現優異。下半年，在「反內捲」基調下，市場價格預計相對穩定，加之「兩新」政策釋放內需活力，可望促進汽車市場穩健增長。