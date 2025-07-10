防關鍵礦產經第三國轉運 陸展開打擊走私出口專項行動

雖然大陸去年12月起對部分軍民兩用礦產實施對美出口管制，據報仍有美國買家通過第三國轉運繞道取得，例如有大量銻從泰國和墨西哥進入美國。大陸商務部回應稱，當局已在今年5月部署開展打擊戰略礦產走私出口專項行動，但也重申會批准各國對相關戰略礦產合理民用需求的合規申請。

大陸是世界上礦產出口大國之一，大陸商務部去年12月發布了加強相關兩用物項對美國出口管制的公告，原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項對美國出口。這些礦物被廣泛用於電信、半導體和軍事技術。

不過，路透近日披露，美國進口商正透過第三國改道運輸相關礦產。根據海關和航運紀錄，從去年12月至今年4月，美國從泰國和墨西哥進口了3,834噸銻氧化物，幾乎超過了先前三年總和。同時，大陸海關截至5月的數據顯示，泰國和墨西哥今年躍升為大陸銻的前三大出口市場，這兩個國家在2023年皆未排入前十名。

美國礦產企業Gallant Metals執行長帕克稱，他每月從大陸獲得約200公斤鎵，他透露，這些礦產轉運至另一個亞洲國家後會重新貼標為鐵、鋅或藝術用品等，再運入美國。

報導稱，儘管存在風險，但由於大陸進行出口管制導致海外市場供應緊張，鎵、鍺和銻的價格已創下歷史新高，這使得願意冒險的企業仍可獲取豐厚利潤。報導引述律師指出，違法者可能面臨罰款與未來出口禁令，情節嚴重的案件也可能按走私罪處理，判處五年以上徒刑。

對於關鍵礦產正繞道流入美國，大陸商務部發言人何咏前10日表示，為堅決防止「非法」外流，今年5月，大陸國家出口管制工作協調機制辦公室已部署開展打擊戰略礦產走私出口專項行動。

這項專項行動是自5月9日展開，大陸商務部當時說明，有關單位在廣東省深圳市召開現場會，並作出專項部署，對偽報瞞報、夾藏走私、第三國轉口等規避行為，加大口岸查驗和打擊查處力度，深挖幕後非法實體和走私網絡；後續還將組織一系列行動。