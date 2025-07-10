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中國片面啟用W121航路 陸委會：尚未回應協商要求

中央社／ 台北10日電
中國民航局6日片面宣布，即日起啟用M503航線的W121銜接航路。陸委會發言人梁文傑今天表示，陸方沒有回應台灣提出的協商要求，不過對於相關航線的狀況都有掌握。聯合報系記者陳政錄／攝影
中國民航局6日片面宣布，即日起啟用M503航線的W121銜接航路。陸委會發言人梁文傑今天表示，陸方沒有回應台灣提出的協商要求，不過對於相關航線的狀況都有掌握。聯合報系記者陳政錄／攝影

中國民航局6日片面宣布，即日起啟用M503航線的W121銜接航路。陸委會發言人梁文傑今天表示，陸方沒有回應台灣提出的協商要求，不過對於相關航線的狀況都有掌握。

中國民航局6日宣布啟用M503航線W121銜接航路，國台辦宣稱此舉是為緩解有關地區航班增長壓力。陸委會當日回應，陸方迄今已三度片面違反共識，完全不尊重雙方共識及台灣民意，以單方作為改變現狀，並增加兩岸及區域不安。

陸委會並對此表達強烈遺憾，要求陸方儘速透過既有機制與台灣方面協商。

在今天的陸委會例行記者會上，梁文傑被問及相關議題時表示，大陸這幾次都是片面宣布，以這次W121航路來說，陸方是在前一天透過既有聯繫機制與台灣民航單位片面通知，台灣收到後即表達不同意，希望有所協商，但是大陸方面並沒有回應。

至於啟用W121航路的影響，梁文傑強調，到目前為止，還沒有影響到台北飛航情報區的運作安全。

交通部觀光署去年曾因M503航線議題，宣布停止招攬前往中國大陸旅行團，對於這次是否會有因應措施，梁文傑說，W121銜接航路屬於M503相關航線的其中一條，政府把這件事情當做整體事件，立場一致。中方現在做很多事情都是片面的，單方面的作為只會讓兩岸關係越走越遠。

至於有音樂家日前控訴，受邀前往中國大陸演出，原被告知是「慶祝抗日勝利」活動，後來才知是「慶祝台灣光復」，拍攝內容更被要求喊出「我愛中國、我愛黃河」等內容。

對此，梁文傑回應，中共的目的就是為了宣傳，類似活動不勝枚舉，要有高度防備心，不需要接受的招待就不要接受。

陸委會 航線 梁文傑

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