野村證券示警：下半年大陸內需將驟減 GDP增長降至4%

野村證券近日提醒，儘管陸港股市近期走高，但今年下半年經濟基本面可能顯著惡化，餐飲、消費和房地產等多領域需求將大幅減弱。野村預計，大陸GDP增速將從上半年的5.1%，降至下半年的4%。

據新加坡聯合早報報導，野村證券首席中國經濟師陸挺與其團隊在9日在一份報告中指出，與過去幾年相似，今年大陸經濟也會在年中出現轉折點，尤其是需求將出現「斷崖式」下跌。

報告指出，大陸官方5月發布新一輪黨政機關厲行節約反對浪費條例，該條例目前已全面生效，擠壓了中高端餐飲的經營，並大幅削減了酒類銷售。與2013年相比，目前執法力度更嚴，餐飲業受到的影響將更為明顯。預計餐飲業零售額增速將從上半年預期的5%，大幅放緩至下半年的1%，這將拖累整體零售額增速0.5個百分點。

此外，去年啟動的消費品以舊換新，對零售額的拉動也將放緩，預計對零售額增長貢獻從上半年的0.9個百分點，降至下半年的0.4個百分點。

而大陸官方近期推出各項化解產能過剩的行動，包括大陸中央財經委員會第六次會議提出內捲式競爭治理，這些舉措可能會成為下半年經濟增長的另一個拖累因素，短期影響包括原材料需求下降和投資下滑，包括太陽能、鋼鐵、水泥產業和建築業，近日紛紛進行減產或是返內捲的行動。

報告也指出，大陸房地產行業仍然深陷困境，近期銷量和價格下滑勢頭加劇。在這些負面因素影響下，大多數城市的狀況可能進一步惡化。