快訊

預防性羈押！土城父涉違反保護令「安全帽當街痛毆兒」 新北院火速裁押

眼見不為憑！被AI影片騙去「虛構景點」 長輩花6萬元包車白跑一趟

比日韓低？川普兩波關稅名單「台灣未上榜」 專家：好消息可能性大

聽新聞
0:00 / 0:00

陸啟用M503銜接航線 陸委會：尚未影響我飛航安全

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
大陸民航局6日宣布啟用M503航線W121銜接航線，有學者認為對於飛往大陸沿海機場的兩岸旅客較為方便。圖為桃園機場的大陸航班。（本報資料照片）
大陸民航局6日宣布啟用M503航線W121銜接航線，有學者認為對於飛往大陸沿海機場的兩岸旅客較為方便。圖為桃園機場的大陸航班。（本報資料照片）

繼去年陸方片面宣布取消M503航線飛航偏置，啟用W122、123銜接航線後，近日再啟用了W121銜接航線。陸委會副主委兼發言人梁文傑今日坦言，陸方沒有回應我方提出的協商要求，不過對於相關航線的狀況都有掌握，目前為止，還沒有影響到台北飛航情報區的運作安全。

大陸民航局6日宣布，啟用M503航線W121銜接航線，國台辦稱此舉是為緩解有關地區航班增長壓力，對兩岸同胞都有利。陸委會當時第一時間回應表示，對陸方以單方作為改變現狀，升高區域情勢，表達強烈遺憾，要求陸方盡速透過既有機制與我方協商。

就兩岸相關機制協商情況，梁文傑今日在記者會上表示，大陸這幾次都是「片面宣布」，以此次W121航線來說，陸方是在前一天通過兩岸既有聯繫機制與我方民航單位進行「片面通知」，我方收到後，即表達不同意，希望有所協商，「但是他們（指大陸方面）並沒有回應」。

至於陸方啟用航線的影響，梁文傑說，對於上述幾條航線每天有多少飛機經過，我們基本上都有掌握，例如W121航線日前啟用至今，大概已有兩架次。他說，到目前為止，還沒有影響到台北飛航情報區的運作安全。

另就我交通部觀光署去年曾因M503航線議題，宣布停止招攬前往中國大陸旅行團，此次是否再有因應措施。梁文傑說，W121銜接航線屬於M503相關航線的其中一條，我方把這件事情當做整體事件來看，立場一致。

梁文傑補充，當然陸方現在做很多事情「都是片面的」，比如派海警船來禁限制水域，「我們一直抗議，他們不理會」，所以我們呼籲，單方面作為只會讓兩岸關係越走越遠。

航線 梁文傑 M503

延伸閱讀

金廈泳渡 陸委會定調：「不建議辦理」

民團要求陸配補繳證明道歉 陸委會：不確定有什麼道歉的必要

以拖延戰術逃避回大陸除籍？陸委會：以後會非常嚴格執行

國台辦批大罷免 梁文傑酸：以為是在野黨發言人

相關新聞

黃仁勳傳下周再訪陸？尋求會見總理李強 銷售輝達新AI晶片

今年已多次訪問大陸的輝達執行長黃仁勳，計劃近期再次訪陸。外媒報導，黃仁勳計劃下周三訪問北京，參加北京國際供應鏈博覽會時，...

野村證券示警：下半年大陸內需將驟減 GDP增長降至4%

野村證券近日提醒，儘管陸港股市近期走高，但今年下半年經濟基本面可能顯著惡化，餐飲、消費和房地產等多領域需求將大幅減弱。野...

陸打擊戰略礦產走私出口 陸商務部：已部署開展專項行動

為堅決防止非法外流，今年5月，大陸國家出口管制工作協調機制辦公室，已部署開展打擊戰略礦產走私出口專項行動

中國大陸晶片首富虞仁榮1200億建大學教半導體 年費38.4萬首屆享全額獎學金

被譽為「晶片首富」的虞仁榮近期動作頻頻。這位中國大陸頭部CIS（互補金屬氧化物半導體圖像傳感器）廠商豪威集團（SH603501，前稱韋爾股份）的掌舵人，正以資本運作與教育投資雙線並進，展現其宏大抱負。從推動豪威集團三地上市，到創辦寧波東方理工大學，虞仁榮的布局正為中國半導體產業與高等教育注入新動能。

陸啟用M503銜接航線 陸委會：尚未影響我飛航安全

繼去年陸方片面宣布取消M503航線飛航偏置，啟用W122、123銜接航線後，近日再啟用了W121銜接航線。陸委會副主委兼...

金廈泳渡 陸委會定調：「不建議辦理」

有16年歷史的兩岸官辦體育盛會「金廈泳渡」，原定本月26日舉辦，陸委會日前稱涉水域安全問題，將審慎評估。如今，陸委會副主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。