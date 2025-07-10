陸啟用M503銜接航線 陸委會：尚未影響我飛航安全

繼去年陸方片面宣布取消M503航線飛航偏置，啟用W122、123銜接航線後，近日再啟用了W121銜接航線。陸委會副主委兼發言人梁文傑今日坦言，陸方沒有回應我方提出的協商要求，不過對於相關航線的狀況都有掌握，目前為止，還沒有影響到台北飛航情報區的運作安全。

大陸民航局6日宣布，啟用M503航線W121銜接航線，國台辦稱此舉是為緩解有關地區航班增長壓力，對兩岸同胞都有利。陸委會當時第一時間回應表示，對陸方以單方作為改變現狀，升高區域情勢，表達強烈遺憾，要求陸方盡速透過既有機制與我方協商。

就兩岸相關機制協商情況，梁文傑今日在記者會上表示，大陸這幾次都是「片面宣布」，以此次W121航線來說，陸方是在前一天通過兩岸既有聯繫機制與我方民航單位進行「片面通知」，我方收到後，即表達不同意，希望有所協商，「但是他們（指大陸方面）並沒有回應」。

至於陸方啟用航線的影響，梁文傑說，對於上述幾條航線每天有多少飛機經過，我們基本上都有掌握，例如W121航線日前啟用至今，大概已有兩架次。他說，到目前為止，還沒有影響到台北飛航情報區的運作安全。

另就我交通部觀光署去年曾因M503航線議題，宣布停止招攬前往中國大陸旅行團，此次是否再有因應措施。梁文傑說，W121銜接航線屬於M503相關航線的其中一條，我方把這件事情當做整體事件來看，立場一致。

梁文傑補充，當然陸方現在做很多事情「都是片面的」，比如派海警船來禁限制水域，「我們一直抗議，他們不理會」，所以我們呼籲，單方面作為只會讓兩岸關係越走越遠。