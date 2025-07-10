比亞迪上半年達成率39% 禁打價格戰不利後市

中國汽車龍頭比亞迪前6月累計賣出214萬5954輛，雖然大幅成長33%，但以今年目標550萬輛來看，上半年達成率僅39%。面對官方禁打價格戰，以及銷售主力的中低階車型市場競爭激烈，比亞迪恐難達成目標。

綜合經濟參考報、金融界等陸媒，比亞迪上半年賣出214萬5954輛的成績單看似亮眼，穩坐中國汽車龍頭，但以全年550萬輛的目標來看，僅完成約39%，意味下半年還要賣出約336萬輛，平均每個月需要銷售約56萬輛。

比亞迪6月份銷量為38.25萬輛，離月均56萬輛仍有近18萬輛的差距。其中，銷量占比逾9成的王朝/海洋系列，在過去3個月的銷量幾乎原地踏步。

比亞迪5月底率先打價格戰，推出王朝/海洋22款車型，最高折扣達34%。結果，6月份銷量不僅沒有明顯提振，反而比5月減少5656輛。

報導說，隨著中國汽車工業協會發出倡議，反對車企之間無序「價格戰」，以及官方揚言將加大汽車業內捲式競爭整治力度，下半年比亞迪恐再無降價空間，這顯然是比亞迪面臨的一大挑戰。

此外，比亞迪還要面臨國內市場異常激烈的競爭。人民幣10萬元（約新台幣41萬元）左右的新能源汽車，不僅有吉利等老對手，零跑等新勢力也苦心經營，就連傳統燃油合資車企如東風日產和廣汽豐田等也紛紛殺入。下半年車企拚銷量、拼業績的競爭，必定慘烈。

相形之下，比亞迪上半年海外銷售突破47萬輛，大幅成長132%。下半年，比亞迪如果能夠保持這樣的銷售節奏，全年海外銷售80萬輛的目標可望達成。

報導說，如果比亞迪海外市場繼續保持高速成長，如月均出口超過10萬輛，同時在國內推出新車型、產能順利提升，仍有機會達成目標。市場普遍認為，比亞迪最終銷量可能在500萬至550萬輛之間，接近目標但未必能完全達成。