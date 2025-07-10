黃仁勳傳下周再訪陸？尋求會見總理李強 銷售輝達新AI晶片

今年已多次訪問大陸的輝達執行長黃仁勳，計劃近期再次訪陸。外媒報導，黃仁勳計劃下周三訪問北京，參加北京國際供應鏈博覽會時，尋求與國務院總理李強會談，但仍等待中方的批准。輝達並計劃最快於今年9月推出一款專為大陸設計的全新AI晶片。

英國《金融時報》10日報導，知情人士透露，黃仁勳計劃於7月16日出席在北京舉行的中國國際供應鏈促進博覽會，期間或與大陸高層領導人會面。

知情人士補充，黃仁勳希望與大陸國務院總理李強會談，正在安排和副總理何立峰見面，目前仍須等待中方確定。今年1月中旬，黃仁勳曾接連訪問大陸多個城市。今年4月，應中國貿促會邀請，黃仁勳也曾到北京訪問。

而輝達預計推出的全新晶片，是現有Blackwell RTX Pro 6000處理器的修改版本，將去除一些最先進技術，例如改善互連性能以及加速數據傳輸的高頻寬記憶體（HBM）和NVLink，以符合美國的出口管制規定。

據悉，輝達正尋求川普政府表態，確保該產品不會因違反新出口管制條例而遭禁售。這款晶片的具體規格仍可能根據輝達與美方的談判結果而發生變動。

另傳出已有大陸客戶在測試該晶片的樣品，並有意大批量採購。儘管性能無法與大陸競爭對手的頂級產品相比，但客戶仍願意購買，因為轉向其他系統將大幅增加運營成本。

知情人士指出，在美國政策不確定性的影響下，大陸企業已對過度依賴輝達產品的風險產生警覺，阿里巴巴、字節跳動和騰訊等企業正積極測試本土替代方案。

而對於輝達來說，推出針對大陸市場的新品並確保穩定供貨，需要建立大量庫存，若出口政策持續波動，將對公司帶來財務風險。