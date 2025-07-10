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黃仁勳傳下周再訪陸？尋求會見總理李強 銷售輝達新AI晶片

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸國務院副總理何立峰日前在北京人民大會堂會見輝達公司執行長黃仁勳。（圖／取自新華社）
大陸國務院副總理何立峰日前在北京人民大會堂會見輝達公司執行長黃仁勳。（圖／取自新華社）

今年已多次訪問大陸的輝達執行長黃仁勳，計劃近期再次訪陸。外媒報導，黃仁勳計劃下周三訪問北京，參加北京國際供應鏈博覽會時，尋求與國務院總理李強會談，但仍等待中方的批准。輝達並計劃最快於今年9月推出一款專為大陸設計的全新AI晶片。

英國《金融時報》10日報導，知情人士透露，黃仁勳計劃於7月16日出席在北京舉行的中國國際供應鏈促進博覽會，期間或與大陸高層領導人會面。

知情人士補充，黃仁勳希望與大陸國務院總理李強會談，正在安排和副總理何立峰見面，目前仍須等待中方確定。今年1月中旬，黃仁勳曾接連訪問大陸多個城市。今年4月，應中國貿促會邀請，黃仁勳也曾到北京訪問。

而輝達預計推出的全新晶片，是現有Blackwell RTX Pro 6000處理器的修改版本，將去除一些最先進技術，例如改善互連性能以及加速數據傳輸的高頻寬記憶體（HBM）和NVLink，以符合美國的出口管制規定。

據悉，輝達正尋求川普政府表態，確保該產品不會因違反新出口管制條例而遭禁售。這款晶片的具體規格仍可能根據輝達與美方的談判結果而發生變動。

另傳出已有大陸客戶在測試該晶片的樣品，並有意大批量採購。儘管性能無法與大陸競爭對手的頂級產品相比，但客戶仍願意購買，因為轉向其他系統將大幅增加運營成本。

知情人士指出，在美國政策不確定性的影響下，大陸企業已對過度依賴輝達產品的風險產生警覺，阿里巴巴、字節跳動和騰訊等企業正積極測試本土替代方案。

而對於輝達來說，推出針對大陸市場的新品並確保穩定供貨，需要建立大量庫存，若出口政策持續波動，將對公司帶來財務風險。

總理 情人 北京

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