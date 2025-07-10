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中國汽車業反惡性競爭 政府出手加開投訴窗口

中央社／ 上海10日電

中國汽車業惡性競爭風氣瀰漫，17家主要車企先前公開承諾支付供應商款項不逾60天，展現改善供應鏈生態決心，政府出手加開線上投訴窗口，著重車企支付承諾跳票等問題反映。

中國汽車業陷入低價競爭惡性循環，車企為了壓低生產成本，除了尋求較低價供應商合作外，也會要求供應商適時地有一定比例降價，支付供應商款項節奏明顯放緩，將車企應負擔的融資壓力與成本轉嫁給供應商。

一汽集團、東風汽車、廣汽集團、賽力斯、吉利汽車集團、長安汽車與其他等多家車企6月陸續做出「供應商支付帳期不超過60天」公開承諾，做為對於中國國務院發布「保障中小企業款項支付條例」的回應。

中國工業和信息化部（工信部）昨天公告在「全國違約拖欠中小企業款項投訴平台」開設「重點車企踐行帳期承諾線上問題（建議）反映視窗」，著重汽車零組件供應商等中小企業被拖欠帳款問題的反映與解決。

財新網10日報導指出，政府系列「反內捲行動」目的包括維護上、下游利益。價格戰從2023年以來，多次席捲汽車市場，車企為了降低成本，頻將壓力轉嫁供應商，車企壓低採購價格、延長付款帳期等是供應商集中反映的問題。

主要車企財報資料指出，2024年整車公司對供應商付款的帳款週期普遍落在120天以上，部分企業甚至達到200天，這些作為直接壓縮零組件供應商等中小企業的利潤空間；業界人士提到，過往付款帳期多落在45天、採現金支付。

業界人士對於政府作法評價不一。

部分業內人士在財新網報導中表示樂觀看待，認為主管部門「動起來」，車企應該想辦法緩和供應商帳期問題。

另一名業內人士認為，供應鏈帳期是企業間商業行為，若真有問題，「供應鏈企業敢投訴嗎」。工信部沒有直接處理這類問題的法定權力，監管權力集中在市場監管總局、國家金融監督管理總局，不過目前也沒有成熟的、適用的法律依據。

權力 供應鏈 中小企業

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