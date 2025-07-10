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大陸房市有救了！傳北京下周將召開高層會議以振興不動產市場

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
傳大陸下周將召開高層會議以振興陷入困境的不動產市場，大陸房產類股10日應聲飆漲。路透
傳大陸下周將召開高層會議以振興陷入困境的不動產市場，大陸房產類股10日應聲飆漲。路透

市場猜測北京下周將舉行高層會議以振興陷入困境的房地產業，大陸房地產類股10日應聲大漲，彭博資訊一項不動產指數創下近九個月來最大漲幅。

龍光集團股價10日在香港一度飆漲85%，遠洋集團股價盤中勁揚37%，帶動Bloomberg Intelligence房地產股票指數上漲逾11%。

根據彭博資訊報導，一項未經證實的社群媒體報導，大陸可能會舉行一場高層會議，令人想起2015年舉行的中央城市工作會議。那場會議的目的是要推動城市規劃和基礎設施建設。

Jefferies香港公司的中國金融及房地產研究主管陳淑瑾（Shujin Chen）表示，這項傳言與可能重啟棚戶區（貧民區）的改造有關，促使投資人搶進房地產類股。不過，陳姝瑾表示，不可能發生這種情況，因為政府可能沒有足夠的財政資金來支持此類計畫。

香港 指數 房地產

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