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中國新能源車上半年出口106萬輛 年增75.2%

中央社／ 台北10日電

中國電動車以低價搶進國際市場的現象引發反彈，統計顯示，今年上半年中國新能源汽車出口106萬輛，年增75.2%。

據陸媒澎湃新聞，中國汽車工業協會10日公布的數據顯示，今年上半年，中國汽車市場產銷量都超過1500萬輛，年增率也都在10%以上，其中新能源汽車產銷量分別為696.8萬輛、693.7萬輛，分別年增41.4%、40.3%。新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的44.3%。

在出口方面，今年1至6月，汽車總體出口308.3萬輛，年增10.4%，其中新能源汽車出口106萬輛，年增75.2%。

報導引述中國汽車工業協會相關負責人表示，具體來看，中國國內市場在汽車以舊換新政策持續顯效帶動下明顯改善，年增幅度達10%以上，對車市整體增長發揮支撐作用。新能源汽車延續快速增長態勢，市占率持續提升，引領產業加速轉型升級。

報導說，展望下半年，「兩新」（大規模設備更新和消費品以舊換新）政策將繼續有序實施，加上企業新品供給持續豐富，將有助於拉動汽車消費的持續增長。

電動 規模 市占率

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