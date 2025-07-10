中國新能源車上半年出口106萬輛 年增75.2%
中國電動車以低價搶進國際市場的現象引發反彈，統計顯示，今年上半年中國新能源汽車出口106萬輛，年增75.2%。
據陸媒澎湃新聞，中國汽車工業協會10日公布的數據顯示，今年上半年，中國汽車市場產銷量都超過1500萬輛，年增率也都在10%以上，其中新能源汽車產銷量分別為696.8萬輛、693.7萬輛，分別年增41.4%、40.3%。新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的44.3%。
在出口方面，今年1至6月，汽車總體出口308.3萬輛，年增10.4%，其中新能源汽車出口106萬輛，年增75.2%。
報導引述中國汽車工業協會相關負責人表示，具體來看，中國國內市場在汽車以舊換新政策持續顯效帶動下明顯改善，年增幅度達10%以上，對車市整體增長發揮支撐作用。新能源汽車延續快速增長態勢，市占率持續提升，引領產業加速轉型升級。
報導說，展望下半年，「兩新」（大規模設備更新和消費品以舊換新）政策將繼續有序實施，加上企業新品供給持續豐富，將有助於拉動汽車消費的持續增長。
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