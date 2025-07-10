陸汽車上半年產、銷量均超過1500萬輛 較去年同期增逾10%

大陸汽車市場延續良好態勢，中國汽車工業協會今發布數據顯示，今年1至6月，產銷量均超過1,500萬輛，均實現10%以上較高增長。

數據顯示，新能源汽車生產和銷量分別完成696.8萬輛和693.7萬輛，分別增長41.4%和40.3%。新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的44.3%。

出口方面，今年1至6月，汽車總體出口308.3萬輛，增長10.4%。其中，新能源汽車出口106萬輛，增長75.2%。

中國汽車工業協會相關負責人表示，具體來看，大陸市場在汽車以舊換新政策持續顯效帶動下明顯改善，增速達10%以上，對車市整體增長起到很好支撐作用。

該負責人表示，新能源汽車延續快速增長態勢，市場份額持續提升，引領產業加速轉型升級。

大陸國家統計局將於下周公布今年上半年經濟運行情況。央視指出，今年以來，大陸實施更加積極有為的宏觀政策，經濟運行總體平穩。展望下半年，兩新政策將繼續有序實施，疊加企業新品供給持續豐富，將有助於拉動汽車消費的持續增長，汽車產業將保持健康平穩運行。