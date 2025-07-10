上海將辦世界AI大會 號召國際團結合作平等發展

上海市將於26至28日期間主辦「2025世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議」。大會主題強調「團結」，各國平等發展人工智慧領域，不使其淪為「富國和富人的遊戲」。

上海市政府今天上午召開記者會，預告2025世界人工智能大會（WAIC）暨人工智能全球治理高級別會議相關內容。世界人工智能大會由中國政府多個部會單位籌畫主辦，今年為第8屆，主題訂定為「智能時代同球共濟」。

中國外交部人工智慧事務協調員孫曉波表示，「智能時代同球共濟」反映出關鍵字為團結，數位紅利不該成為數位霸權，如何在人工智慧領域實踐利益共用、權利共生、責任共擔，這是國際社會必須一起思考的問題。

孫曉波提到，今年恰逢聯合國成立80週年，單邊主義、保護主義、霸凌行徑卻持續衝擊以聯合國為核心的國際體系和秩序，人工智慧領域在此情況下更需要展現團結；務實合作、共謀發展，不讓人工智慧淪為「富國和富人的遊戲」。

孫曉波強調，各國有平等發展人工智慧技術與享受紅利的權利，中國持續倡導全球創新開放生態，鼓勵開源人工智慧技術，不斷地提高人工智慧服務可及性，尤其是對於全球南方和發展中國家的可及性，「幫助別人，就是幫助自己」。

中國工業和信息化部（工信部）科技司副司長杜廣達說，以深度求索（DeepSeek）為代表的中國大模型，提供高性價比人工智慧產品服務，為持續推動全球人工智慧開源合作，將於大會發布「國際人工智能開源合作倡議」。

上海市經濟信息化委主任張英表示，這次大會展覽占地面積突破7萬平方公尺，計有800多家企業參展，上海市外、國際企業占比逾50%，包括西門子、施耐德等60多家龍頭外企。

中國國務院總理李強日前在巴西里約參加金磚國家領導人會晤與會議時也強調多邊主義、人工智慧等主題。

李強彼時強調，「大金磚合作」要秉持初衷，維護、實踐多邊主義，拓展數位、綠色等新興領域合作，讓人工智慧「賦能千行百業、惠及千家萬戶」。中國將在全球發展倡議框架下打造「數位南方」品牌，未來5年為南方國家舉辦200期數位經濟、人工智慧培訓專案。