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資安考量 捷克政府禁公共行政部門使用DeepSeek

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
捷克總理費亞拉（Petr Fiala）9日表示，出於資料安全方面的考慮，捷克政府已禁止公共行政部門使用DeepSeek的任何服務。美聯社檔案照
捷克總理費亞拉（Petr Fiala）9日表示，出於資料安全方面的考慮，捷克政府已禁止公共行政部門使用DeepSeek的任何服務。美聯社檔案照

繼德國、義大利和荷蘭等國對大陸AI新創公司DeepSeek採取限制措施，捷克總理費亞拉（Petr Fiala）9日表示，出於資料安全方面的考慮，捷克政府已禁止公共行政部門使用DeepSeek的任何服務。

路透報導，費亞拉在記者會上表示，政府決定禁止在捷克公共行政部門使用DeepSeek提供的人工智慧產品、應用程序、解決方案、網頁和網路服務。

費亞拉提到，DeepSeek作為一家中國公司，有義務與中國政府機構合作，這可能使北京方面能夠訪問DeepSeek在伺服器上儲存的資料。

另據捷克媒體《Seznam Zprávy》報導，捷克國家網路資訊安全局（NÚKIB）認為，該公司產品的使用者資料保護存在風險。費亞拉在會後對記者說明，並提到2018年NÚKIB曾對華為與中興通訊（ZTE）的軟硬體發布警告。

法廣指出，DeepSeek的數據安全政策在美國和歐洲受到廣泛的嚴格審查。根據其隱私政策，DeepSeek將大量個人數據，例如對其人工智慧程序的請求或上傳的文件，存儲在大陸的電腦上。

針對外界DeepSeek安全問題的質疑，大陸外交部發言人郭嘉昆曾在2月6日回應，大陸政府高度重視並依法保護數據隱私和安全，從來沒有也不會要求企業或個人以違法的形式採集或存儲數據。

郭嘉昆並表示，中方一貫反對泛化國家安全概念、將經貿科技問題政治化的做法，同時中方也將堅定維護大陸企業的合法權益。

DeepSeek 捷克 網路

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