聽新聞
0:00 / 0:00
資安考量 捷克政府禁公共行政部門使用DeepSeek
繼德國、義大利和荷蘭等國對大陸AI新創公司DeepSeek採取限制措施，捷克總理費亞拉（Petr Fiala）9日表示，出於資料安全方面的考慮，捷克政府已禁止公共行政部門使用DeepSeek的任何服務。
路透報導，費亞拉在記者會上表示，政府決定禁止在捷克公共行政部門使用DeepSeek提供的人工智慧產品、應用程序、解決方案、網頁和網路服務。
費亞拉提到，DeepSeek作為一家中國公司，有義務與中國政府機構合作，這可能使北京方面能夠訪問DeepSeek在伺服器上儲存的資料。
另據捷克媒體《Seznam Zprávy》報導，捷克國家網路資訊安全局（NÚKIB）認為，該公司產品的使用者資料保護存在風險。費亞拉在會後對記者說明，並提到2018年NÚKIB曾對華為與中興通訊（ZTE）的軟硬體發布警告。
法廣指出，DeepSeek的數據安全政策在美國和歐洲受到廣泛的嚴格審查。根據其隱私政策，DeepSeek將大量個人數據，例如對其人工智慧程序的請求或上傳的文件，存儲在大陸的電腦上。
針對外界DeepSeek安全問題的質疑，大陸外交部發言人郭嘉昆曾在2月6日回應，大陸政府高度重視並依法保護數據隱私和安全，從來沒有也不會要求企業或個人以違法的形式採集或存儲數據。
郭嘉昆並表示，中方一貫反對泛化國家安全概念、將經貿科技問題政治化的做法，同時中方也將堅定維護大陸企業的合法權益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言