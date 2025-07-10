人民幣跨境支付 「入場」門檻將降低

人行官網日前公布修訂《人民幣跨境支付系統業務規則》，並對外徵求意見稿，其中，新規提出境外機構申請成為人民幣跨境支付系統（CIPS）直接參與者的，可委託符合條件的直接參與者作為資金託管行，意味「入場」管理更靈活。分析認為本次修訂是順應人民幣國際化趨勢、提升跨境支付系統競爭力的關鍵舉措，也彰顯中方推動人民幣全球使用決心。

人民幣跨境支付系統（China International Payment System）為大陸推動人民幣國際化而設立的重要金融基礎設施，目的在於便利跨境人民幣交易，為全球用戶提供人民幣清算服務，該系統於2015年10月正式上線運行。

修訂後發布的《徵求意見稿》共六章31條，北京商報報導，北京市社會科學院副研究員王鵬分析，規則調整聚焦於優化參與者准入機制、強化風險防控能力、預留技術升級空間，體現了監管層對市場需求的精準把握和主動作為。

王鵬進一步指出，全球支付體系競爭加劇，CIPS成為繼SWIFT（環球同業銀行金融電訊協會）、CHIPS（中國現代化支付系統）後的第三大支付系統，標誌中國在構建多極化國際貨幣體系中取得實質性突破。此外，隨著「一帶一路」沿線機構占比顯著，體現人民幣在區域貿易投資中的角色從「結算貨幣」向「儲備貨幣」演進。

據統計，截至今年5月末，CIPS共有直接參與者174家，間接參與者1,509家，其中包括亞洲1,101家（境內563家）。這些參與者分布在全球120個國家和地區，業務可通過4,900餘家法人銀行機構覆蓋全球187個國家和地區。

值得注意的是，非洲標準銀行、非洲進出口銀行、阿布達比第一銀行、吉爾吉斯坦Eldik Bank、新加坡大華銀行和泰國盤谷銀行等六家外資機在6月18日簽約成為CIPS參與者，也是CIPS首次覆蓋非洲、中東、中亞及新加坡離岸人民幣中心。