星巴克中國喊賣 有人出價了 估值上限2,900億元

星巴克中國再傳業務將出售新消息，近30家中外私募股權機構已提交非約束性收購提案。路透指，據傳星巴克已獲多家潛在投資者出價提議，估值上限達100億美元（約新台幣2,900億元），涉及的投資者包括亞洲私募股權公司如Centurium Capital和高瓴資本，以及美國的凱雷集團和KKR等。

美國媒體CNBC報導，知情人士透露，星巴克正進行篩選過程，挑選潛在買家進入下一輪競標，擬向被選中的投資者分享財務和營運資料，以助其進一步評估中國資產的估值。儘管星巴克原本傾向僅出售少數股權，尋求能助中國業務成長的合作夥伴，但如今或因估值與其他考量，正評估出售大部分股權的可能性。

知情人士稱，近30家中外私募股權機構已提交非約束性收購提案，並進行初步報價。競標估值區間大約在50億至100億美元間，最終交易價格可能接近該區間的上限。星巴克目前市值約為1,080億美元，其中中國業務占據超過8%全球營收。由此，合理估值應在90億美元左右。

前述知情人士透露，星巴克或會保留約30%股份，剩餘股權由多家持股均不超30%的買家分持。儘管如此，CNBC報導稱，星巴克可能將保留具有實質意義的股權，任何交易必須符合星巴克業務和合作夥伴利益。

星巴克強調，集團看好中國市場的長期潛力，正評估最佳增長路徑，希望尋找價值觀契合的戰略合作夥伴，共同提供高端咖啡體驗。

星巴克於今年5月啟動出售程序，當時曾表明不會全面出售中國業務，並強調中國市場對其全球增長的重要性。

據悉，星巴克可能在兩個月內篩選出入圍的買家，但整體交易預計難以在今年底前塵埃落定。若報價未達預期，星巴克仍可能暫停競標流程，並重新評估是否繼續進行。