周杰倫進駐抖音 概念股狂飆

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
周杰倫9日入駐抖音平台，名稱「周同學」，認證身分為歌手，日吸逾800萬粉絲。杰威爾音樂／提供
周杰倫9日入駐抖音平台，名稱「周同學」，認證身分為歌手，日吸逾800萬粉絲。杰威爾音樂／提供

台灣歌手周杰倫昨（9）日入駐抖音平台，名稱為「周同學」，認證身分為歌手，頭像是他的玩偶形象。該帳戶公開不到15分鐘加入粉絲數突破五萬，截至9日22時，粉絲數超過800萬。受此激勵，在港上市的「周杰倫概念股」巨星傳奇盤中最多暴漲165%，成交額高居港股第三。值得注意的是，北水（指大陸資金透過港股通買進股票）成交占比達62%，主導市場。

據了解，巨星傳奇由周杰倫母親葉惠美等關聯人士實控，巨星傳奇的商業模式就是「周杰倫IP+新零售」，2024年還曾靠戶外實境互動綜藝節目「周遊記2」熱播，IP業務收入增長65%。巨星傳奇昨收漲94%，以葉惠美持股23.92%推算，其持股價值單日暴增港幣12億元（約新台幣44.6億元）。

大陸A股相關概念股也紛紛大漲，截至收盤，包括簽約周杰倫成品牌形象代言人的志邦家居漲停（10%），策劃2025年周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會的鋒尚文化收漲20%。

「周同學」IP的幕後推手是巨星傳奇。巨星傳奇業務分為IP創造及營運和新消費兩大板塊。其中，在IP創造及營運方面，公司透過為不同藝人量身打造獨特的人物IP和內容IP。

此前市場傳聞稱抖音花費九位數，才促成周杰倫簽約。

有網紅經紀公司人士分析認為，周杰倫以「周同學」身分入駐抖音，有望展現出強勁的吸粉能力。在「流量即資產」的時代，流量池的擴充，將為明星IP業務注入新的動能，也將反哺新消費業務。短期看，流量紅利將提振公司明星IP影響力、衍生品銷售及品牌聯名收入；長期而言，透過持續輸出周杰倫的個性化內容，強化IP情感連接，也可以提升商業轉化的自然滲透率。」

抖音 流量 港股

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