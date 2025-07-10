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3,500點…A 股強弱分水嶺

經濟日報／ 記者陳宥菘／綜合報導

陸股三大指數昨（9）日早盤集體走揚，上證指數一度睽違八個月再站上3,500點關口，創年內新高，惟後續回落，收盤得而復失，能否站穩3,500點成為近期市場強弱判斷關鍵。

截至昨日收盤，上證指數收3,493點，跌0.13%，深證成指收10,581點，跌0.06%。滬深兩市全天成交額人民幣1.51兆元，較上個交易日放量512億元。

證券時報分析，A股昨早盤重大突破的背後，有一個大利多，為統計局公布大陸6月消費者物價指數（CPI）年增0.1%，是連跌四個月後首漲。這也意味著，經濟回穩已經發生，股票市場的估值基礎再度加固。

在業內人士看來，從2016年至今，A股市場有過多次突破3,500點的行情，但真正站在3,500點上方的時間比較短暫，3,500點已成為強弱市場行情的分水嶺。光大證券表示，上證指數一旦突破3,500點，有望提振市場人氣與信心，吸引更多資金進場。

摩根士丹利（大摩）研究部則認為，2025年大陸經濟加快的增速將為大陸資產注入新的活力，同時，現行的政策框架將為經濟托底，推動科技創新，並穩健推進大陸經濟的再平衡。大摩分析師強調，全球投資者目前在大陸股票上的倉位「嚴重偏低」，預計將吸引資金流入。

指數 陸股

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