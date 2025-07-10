周杰倫入駐抖音 概念股市值一日翻倍

台灣天王級歌手周杰倫正式入駐大陸短影音社交平台「抖音」，名稱「周同學」，雖然沒有發任何作品，但粉絲已經超過八百多萬。抖音負責人回應指出，帳號屬實。網傳簽約費達上億元九位數，負責人則指是謠言。

據香港大公文匯網和抖音平台資訊，七月九日，天王級歌手周杰倫正式入駐抖音平台，名稱「周同學」，認證身份為歌手，頭像是他的玩偶形象。

該帳戶公開不到十五分鐘漲粉五萬。截至昨日晚間，周杰倫帳號粉絲量已漲破八百萬，處在光速漲粉中。

不過，此前針對網傳的抖音花費九位數與周杰倫簽約傳言，抖音相關負責人回應稱：「消息不實，為謠言。」

二○二○年六月一日，周杰倫曾正式入駐快手，開通了首個中文社交媒體帳號，其快手號「周同學」已經認證，個性簽名寫著「周杰倫首個中文社交媒體帳號，全網唯一，只在快手」。

如今，抖音帳號成為周杰倫的第二個大陸社交媒體帳號，近年，周杰倫曾因沒有「微博」帳號多次受到大陸網友討論。

至於股市中的「周杰倫概念股」港股巨星傳奇股價，昨日早盤已升一倍，午後升幅進一步擴大，截至收盤漲幅達百分之九十四．三七，市值幾乎翻倍至一零六點九五億港幣。

巨星傳奇由周杰倫母親葉惠美等關聯人士實控，巨星傳奇的商業模式就是「周杰倫ＩＰ+新零售」，二○二四年還曾靠戶外實境互動綜藝節目「周遊記二」熱播，ＩＰ業務收入增長百分之六十五。

陸媒證券時報報導稱，「周同學」ＩＰ的幕後推手是巨星傳奇，多頻道網路（ＭＣＮ）機構人士分析認為，周杰倫以「周同學」身分入駐抖音，有望展現出強勁的吸粉能力。