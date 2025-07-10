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陸稱今年GDP規模574兆 成長率恐低於目標

聯合報／ 特派記者林宸誼陳宥菘／台北–上海報導

大陸昨公布「十四五規劃」成績單，發改委表示二○二一至二○二四前四年，大陸經濟成長率平均達百分之五點五，在經受疫情、貿易霸凌等衝擊下，表現「前所未有」，預計今年經濟總量（ＧＤＰ）可達人民幣一四○兆元（約新台幣五七四兆元）左右，相當於再造一個長三角。

大陸國新辦昨舉行「高品質完成『十四五（二○二一至二○二五年）』規劃」新聞發布會，總結期間成果。大陸國家發改委主任鄭柵潔表示，十四五期間，大陸經濟總量連續跨越人民幣一一○兆、一二○兆、一三○兆元，今年預計可以達到人民幣一四○兆左右；增量預計超過人民幣三十五兆。

鄭柵潔表示，大陸這麼大的體量和增量，又經受了世紀疫情、貿易霸凌等衝擊，在這麼大的基數上，能保持這樣的增速，在經濟發展史上前所未有。他還強調，打壓遏制只會加速大陸自主創新的進度和突破。

不過，按去年大陸ＧＤＰ規模為人民幣一三四點九兆元測算，若今年可達人民幣一四○兆元左右，僅為成長約百分之三點八，低於政府工作報告設定百分之五左右的經濟增長目標。

與此同時，昨日大陸股市（Ａ股）三大指數早盤集體上漲，上證指數一度時隔八個月三五○○點關口，創年內新高，惟後續回落，三五○○得而復失。截至收盤，三大指數漲跌互見，上證指數跌百分之○點一三，深證成指跌百分之○．○六，創業板指漲百分之○．一六。

證券時報分析，Ａ股昨早盤重大突破的背後，有一個大利多，為統計局公布大陸六月ＣＰＩ年增百分之○．一，是五個月來首漲，主要受工業消費品價格有所回升影響。這也意味著，經濟回穩已經發生，股票市場的估值基礎再度加固。不過，東方證券認為，市場可能繼續加大政策期待，但隨指數再度放量大漲後，需警惕風險。

GDP 經濟成長率

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