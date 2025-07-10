DRAM巨頭 長鑫存儲啟動IPO

大陸證監會官網顯示，大陸動態隨機存取存儲晶片（DRAM）龍頭企業長鑫存儲母公司長鑫科技已啟動輔導備案，正式開啟了IPO進程。估值超人民幣1,500億元（約台幣6,000億元）。外界認為長鑫存儲的崛起有望打破對進口記憶體的依賴。

公告顯示，輔導機構為中金公司、中信建投。據上市輔導備案報告，長鑫存儲註冊資本達人民幣601.9億元，無控股股東。其第一大股東為合肥清輝集電企業管理合夥企業（有限合夥），直接持有該公司21.67%的股份。

長鑫存儲於2016年成立，為大陸最大國產一體化DRAM製造商，專業從事DRAM晶片設計、研發、生產和銷售。公司總部位於安徽合肥。長鑫存儲已推出多款DRAM商用產品，應用於移動終端、電腦、服務器、虛擬現實和物聯網等領域。

目前已有多家投資機構入股長鑫存儲，包括合肥產投集團、安徽省投、建信金融、大基金二期、兆易創新、小米、美的、阿里、騰訊等。

芯智訊根據當時兆易創新披露的公告估算，長鑫科技該輪融資投前估值約為人民幣1,399.82億元。相比2022年2月時的估值增長了近30%。而融資108億元人民幣之後的投後估值則已經達人民幣1,508億元。

市場分析機構Counterpoint預測顯示，長鑫存儲今年DRAM出貨量將年增50%，其在整體DRAM市場的出貨份額預計將從第1季的6%增至第4季的8%；除了在傳統產品DDR4和LPDDR4上提升產量，在DDR5和LPDDR5產品上也實現顯著增長。Counterpoint預測，長鑫存儲在DDR5市佔率將從第1季不到1%上升至年底的7%，在LPDDR5市佔率將從0.5%激增至9%。

華安證券研報指出，長鑫存儲與長江存儲的崛起，對大陸存儲產業乃至整個半導體行業都具有深遠影響：一方面，它們的成功帶動了整個產業的技術升級與發展；另一方面，大陸存儲企業的壯大，也有助於提升其在全球半導體產業鏈中的地位，降低對進口存儲晶片的依賴。