快訊

Switch 2台灣開賣啦！凌晨首賣會排隊人潮直擊 他這時間搶到頭香現貨

三星推「平價版摺疊機」Galaxy Z Flip7 FE！親民價格免3萬 規格一次看

DRAM巨頭 長鑫存儲啟動IPO

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸證監會官網顯示，大陸動態隨機存取存儲晶片（DRAM）龍頭企業長鑫存儲母公司長鑫科技已啟動輔導備案，正式開啟了IPO進程。估值超人民幣1,500億元（約台幣6,000億元）。外界認為長鑫存儲的崛起有望打破對進口記憶體的依賴

公告顯示，輔導機構為中金公司、中信建投。據上市輔導備案報告，長鑫存儲註冊資本達人民幣601.9億元，無控股股東。其第一大股東為合肥清輝集電企業管理合夥企業（有限合夥），直接持有該公司21.67%的股份。

長鑫存儲於2016年成立，為大陸最大國產一體化DRAM製造商，專業從事DRAM晶片設計、研發、生產和銷售。公司總部位於安徽合肥。長鑫存儲已推出多款DRAM商用產品，應用於移動終端、電腦、服務器、虛擬現實和物聯網等領域。

目前已有多家投資機構入股長鑫存儲，包括合肥產投集團、安徽省投、建信金融、大基金二期、兆易創新、小米、美的、阿里、騰訊等。

芯智訊根據當時兆易創新披露的公告估算，長鑫科技該輪融資投前估值約為人民幣1,399.82億元。相比2022年2月時的估值增長了近30%。而融資108億元人民幣之後的投後估值則已經達人民幣1,508億元。

市場分析機構Counterpoint預測顯示，長鑫存儲今年DRAM出貨量將年增50%，其在整體DRAM市場的出貨份額預計將從第1季的6%增至第4季的8%；除了在傳統產品DDR4和LPDDR4上提升產量，在DDR5和LPDDR5產品上也實現顯著增長。Counterpoint預測，長鑫存儲在DDR5市佔率將從第1季不到1%上升至年底的7%，在LPDDR5市佔率將從0.5%激增至9%。

華安證券研報指出，長鑫存儲與長江存儲的崛起，對大陸存儲產業乃至整個半導體行業都具有深遠影響：一方面，它們的成功帶動了整個產業的技術升級與發展；另一方面，大陸存儲企業的壯大，也有助於提升其在全球半導體產業鏈中的地位，降低對進口存儲晶片的依賴。

人民幣 依賴 半導體

延伸閱讀

8家台灣實體列出口管制管控 陸學者：或出台更多反制措施

陸國家發改委：2025年大陸GDP規模 預計574兆

陸DRAM龍頭 長鑫啟動IPO

港股上半年IPO集資額 超1070億港元…全球第一

相關新聞

8家台灣實體列出口管制管控 陸學者：或出台更多反制措施

大陸商務部9日上午宣布將8家台灣實體列入兩用物項出口管制管控名單。陸學者表示，此次制裁措施釋放了強烈的政治信號，即大陸會...

解讀北京對我8家軍工實體出手 陸學者：對台灣當局的警告

大陸官方9日宣布對中科院、漢翔等8家台灣實體，列入兩用物項出口管制管控名單，禁止向上述8家台灣地區實體出口兩用物項，對此...

陸電競市場 估明年突破3000億人民幣

「預計到2026年，中國電子競技市場規模將突破3000億元（人民幣，下同），帶動周邊產業規模超兆元，成為中國數位經濟發展...

上海結合AI 助台青法律人實習

「短短幾天的實習，讓我體會到大陸法律工作者將條文轉化為解決方案的專業智慧。上海律所的全球化與創新性，也讓我對法律行業的未...

上海進博會 百餘企業參展

中國國際進口博覽局副局長戈宏8日透露，第八屆進博會將於今年11月5日至10日在上海舉辦，境外企業參展踴躍，企業商業展已簽...

武漢激活長江航運潛能 構建國際化航運中心

武漢市政府新聞辦8日召開記者會介紹，該市將通過22項具體舉措，全面激活長江「黃金水道」潛能，加快構建現代化、國際化長江中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。