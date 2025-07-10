上海結合AI 助台青法律人實習

「短短幾天的實習，讓我體會到大陸法律工作者將條文轉化為解決方案的專業智慧。上海律所的全球化與創新性，也讓我對法律行業的未來有了全新想像。」在8日舉行的第八屆靜安區「台灣青年法律人才實踐基地」項目啟航儀式上，台灣東吳大學法律專業學生林妍君如是說。

新華社報導，一周前，這位台灣女孩抱著「突破舒適圈」的心態來到上海，成為實踐基地的學員之一，跟隨國浩律師事務所資深帶教律師，學習跨境併購、海外投資等法律實務。

林妍君參與的這個實踐基地，由上海市靜安區依託區域內知名律師事務所資源優勢搭建，旨在為兩岸法學領域青年人才提供互動互學互鑒的平台，鼓勵有志從事兩岸法律事務的台灣青年法律人才到大陸創業就業。自2016年首次舉辦以來，已有台灣大學等13所台灣高等院校的百餘位法律專業學子在基地完成了「職場初體驗」。

今年的「台灣青年法律人才實踐基地」以「AI、出海、未來」為目標，12位台灣學員通過滬台兩地視訊面試入選。除7家律所安排資深律師帶教外，華東政法大學也派出志工助力，後續還將聯合基地為學員頒發結業證書。

據介紹，為期一個月的實踐活動將緊扣法律與AI融合趨勢，開設AI法律應用課程，設計國際商事仲裁、跨境投資合規等實戰模塊，並新增法律科技企業、跨境服務機構作為實踐平台。