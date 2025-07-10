陸電競市場 估明年突破3000億人民幣

「預計到2026年，中國電子競技市場規模將突破3000億元（人民幣，下同），帶動周邊產業規模超兆元，成為中國數位經濟發展重要的增長點。」中國文化管理協會副主席李小磊日前在2025全球數字經濟大會國際電子競技發展論壇上透露的這一數據，引發人們對大陸電競產業的關注。

新華社報導，《2024年中國電子競技產業報告》顯示，2024年大陸電子競技用戶規模達4.9億人。根據《2024年全球電競運動行業發展報告》，全球電競城市影響力指數排行榜前十名中，有上海、北京、深圳、成都4座中國大陸城市。

大陸電競市場的產業鏈正在不斷延伸。從遊戲研發、設備升級、賽事運營，再到電競教育、衍生品開發，電競產業正孕育廣闊的商業機遇和就業空間。

看上游，大陸國產遊戲內容製作水準顯著提升，遊戲產業加速發展。近年來，《黑神話：悟空》《王者榮耀》《和平精英》《無畏契約》等不僅在大陸國內「叫好叫座」，而且令世界著迷。

《2025年第一季度中國遊戲產業季度報告》顯示，2025年第一季度大陸遊戲市場收入857.04億元，同比增長17.99%；大陸自主研發遊戲海外市場實際銷售收入48.05億美元，同比增長17.92%。

看中游，電競賽事運營日益成熟，賽事經濟呈現蓬勃活力。「北京智慧電競賽事中心辦賽時幾乎場場滿座，熱門比賽門票更是秒光。」場館建設方、尚亦城（北京）科技文化集團有限公司園區運營負責人李富鑫介紹，目前中心電競賽事場均客流量2500人次，月均客流量超2萬人次，還拉動了相關產業消費。

看下游，電競與文化、旅遊、商業有機融合，不斷釋放促消費的「乘數效應」。2024年8月，《黑神話：悟空》上線後，「跟著悟空遊山西」活動掀起中國古建「打卡熱」。目前，當地仍在推陳出新，努力將線上的「遊戲效應」變成線下文旅市場的「長效留量」。

如今，上海已成全球首個舉辦DOTA2國際邀請賽、英雄聯盟全球總決賽和反恐精英世界錦標賽三大國際頂尖電競賽事的城市；位於北京朝陽公園的北京奧運會沙灘排球場完成整體改造，成北京地區規模最大的專業電競場館，總建築面積約4.2萬平方公尺，未來計畫每年舉辦超100場電競賽事。

電競具有文化、科技、體育等多重屬性，正在發展過程中的電競產業離不開政策的推動。北京市近期印發的《關於促進北京市遊戲電競行業高質量發展的支持辦法（暫行）》提出，加強對出版大陸國產試點網路遊戲的申報輔導，壓縮審核周期，增加遊戲專家審讀力量，有效提升審核能力，提高審核質量。福建廈門市集美區印發《集美區產業高質量發展若干措施（暫行）（2025版）》，對當年度每款獲得版號並在境內上線的原創遊戲給予10萬元獎勵。