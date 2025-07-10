上海進博會 百餘企業參展

中國國際進口博覽局副局長戈宏8日透露，第八屆進博會將於今年11月5日至10日在上海舉辦，境外企業參展踴躍，企業商業展已簽約展覽面積超30萬平方公尺。

中新社報導，第八屆進博會消費品展區、服務貿易展區展前供需對接會暨上海招商路演在國家會展中心（上海）舉辦。戈宏在對接會上表示，目前第八屆進博會各交易團組織工作有序開展，專業觀眾報名註冊全面啟動，配套活動已經接受申辦。

當天活動主要面向消費品和服務貿易領域的進博會參展商和採購商。參展商方面，消費品展區的宜家、泰普爾、喬山集團、淩美、茉汰等37家企業和機構參與；服務貿易展區的匯豐集團、渣打銀行、UPS、DHL、MSC地中海航運等18家企業參會。參加活動的採購商有中國海油、東方航空、華潤集團、中鹽集團、百聯集團等100餘家企業。

為切實滿足展客商需求，活動主辦方提前調研供需雙方的業務特點及對接意向，通過形式豐富的活動，提升展客商獲得感。

「參加進博會讓我們瞭解到中國市場的最新趨勢，可以和行業夥伴深度交流。希望在今年進博會上認識更多的朋友。」麥蘭威典集團大中華區運營總監白俊明在活動現場表示。

倍世（中國）貿易有限公司副總經理徐梅珍說：「今年我們第六次參加進博會，還將簽約明年的第九屆進博會。進博會不僅是中國高水平開放的象徵，更是我們技術創新的全球首發地。」