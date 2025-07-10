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武漢激活長江航運潛能 構建國際化航運中心

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

武漢市政府新聞辦8日召開記者會介紹，該市將通過22項具體舉措，全面激活長江「黃金水道」潛能，加快構建現代化、國際化長江中游航運中心。

中新社報導，《武漢市推動長江中游航運中心高質量發展三年行動方案（2025—2027年）》近日發布，從基礎設施建設、產業培育升級、航運服務提質等方面著手，推動武漢長江中游航運中心建設。

位於長江、漢江交匯處的武漢素有九省通衢之稱。當前，武漢長江中游航運中心建設成果豐碩：2024年武漢港集裝箱吞吐量占長江中上游港口的33.7%，成為名副其實的長江中上游「第一港」。

首創長江中上游地區至近洋直航班輪運輸，直達日本、南韓、俄羅斯、越南、印尼等國家；累計開闢超50條多式聯運通道；規模化、綠色化千箱級船隊初步成型。

武漢市交通運輸局局長賀敏介紹，根據《行動方案》，武漢將打造以陽邏樞紐港為核心，花山港、經開港、金口港為支撐的集裝箱物流群，以武漢經開—江夏—白滸山港區為支撐的汽車產業集群。完善港區聯通道路，持續推進鐵路進港區、進園區。

《行動方案》提出，構建綠色智能船舶產業鏈，建設以長江新區為核心的航運基礎產業集聚區，以江漢區為核心的現代航運服務業集聚區，以及以江岸區為核心的航運文旅示範區，實現航運服務業規模年均增幅超25%。同時，武漢還將打造立足長江中游、服務長江經濟帶的國家級航運交易所，推進精細化航運金融發展，推動船舶融資等金融產品落地；鼓勵開展供應鏈金融等業務，優化航運發展生態。

服務業 武漢 規模

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