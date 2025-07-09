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8家台灣實體列出口管制管控 陸學者：或出台更多反制措施

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸商務部9日上午宣布將8家台灣實體列入兩用物項出口管制管控名單。美聯社
大陸商務部9日上午宣布將8家台灣實體列入兩用物項出口管制管控名單。美聯社

大陸商務部9日上午宣布將8家台灣實體列入兩用物項出口管制管控名單。陸學者表示，此次制裁措施釋放了強烈的政治信號，即大陸會對賴清德政府以武謀獨的行徑進行嚴厲反制。並指若繼續進行謀獨挑釁，大陸下一階段或許會推出更多反制措施。

據環球時報，廈門大學台灣研究院講座教授鄭劍稱，此次制裁針對性極強，「台當局所謂的防務自主多為虛言，實際上幾乎找不到一件完全自主的產品。」包括這次被制裁的企業，其生產所需的零配件、原材料，乃至一些重要的軟硬體，都大量依賴大陸。此次制裁無疑會對這些企業的生產造成打擊，尤其是在大陸擁有關鍵材料的領域，甚至可能形成致命一擊。

鄭劍分析，兩用物項涵蓋軍用和民用，台灣推行防務自主，會向更多民間廠商釋放項目，但民間廠商更多考慮企業利潤，自然會選擇物美價優的採購通路，而大陸在成本等方面的優勢，使得這些廠商與大陸的產業鏈、軍工鏈緊密相連，難以分割。

他提到，還有一些台灣企業打著民用的藉口與台軍勾連，為賴清德政府以武謀獨服務，它們也可能成為被嚴厲懲戒的對象。這次制裁也釋放出明確信號：「相關機構不能一邊依靠大陸、使用大陸的元器件發展軍工，一邊卻支持賴清德當局的謀獨挑釁和以武謀獨行徑。」

廈門大學台灣研究院副院長張文生表示，制裁生效後，台灣自研軍艦及其他軍工項目的核心關鍵技術會受到直接影響，軍用產品生產的經費、物資也會在一定程度上受到影響，畢竟其很多產品依賴大陸。除此之外，還會對台灣自研武器的企圖形成威懾。

中國社會科學院台灣研究所研究員陳桂清表示，此次制裁措施釋放強烈的政治信號，大陸會對賴清德政府以武謀獨的行徑進行嚴厲反制，對於參與其以武謀獨的相關實體機構，也會出手反制並予以嚴厲警告。他也提到，儘管台灣推出 「非紅供應鏈」試圖取代大陸相關產業，但實際上若不從大陸購買，轉而購買外國同質同級產品，需付出高昂經濟代價。

陳桂清表示，目前兩岸關係因台當局近期一系列行徑陷入緊張局面，「若台當局執意在以武謀獨的錯誤道路上一條道走到黑，必將付出更為沉重的代價。一方面，台當局將再也無法從大陸獲取任何相關零配件；另一方面，一旦其繼續進行謀獨挑釁，大陸下一階段或許會推出更多反制措施。」

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