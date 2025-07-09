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大陸加碼穩就業 擴大補貼企業增加職位

中央社／ 台北9日電

中國就業形勢依然不佳，中國國務院今天公布多項政策措施，表示要進一步加大「穩就業」政策支持力度。其中包括擴大對企業用人的貸款支持範圍，擴大補貼企業增加職位，並加大「以工代賑」實施力度。

據中國政府網，中國國務院辦公廳9日公布「關於進一步加大穩就業政策支持力度的通知」，從7個方面提出19項政策舉措，表示要著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，推動經濟高品質發展。

首先在「支持企業穩定就業崗位」，擴大穩崗擴崗專項貸款支持範圍；加大失業保險穩崗返還政策力度，中小微企業返還比例由不超過企業及其職工上年度實際繳納失業保險費的60%，最高提至不超過90%，大型企業返還比例由不超過30%，最高提至不超過50%。相關企業確有困難的，可按規定申請階段性緩繳養老保險、失業保險、工傷保險單位元繳費部分，緩繳期間免收滯納金。

其次是「激勵企業擴崗吸納就業」，擴大社會保險補貼範圍，對重點行業領域的中小微企業吸納重點群體就業並按規定為其繳納有關費用的，按照個人繳費額的25%給予社會保險補貼；加力落實一次性擴崗補助，對吸納16至24歲登記失業青年就業，與其簽訂勞動合約並按規定為其足額繳納失業保險費、工傷保險費、職工基本養老保險費3個月以上的企業和社會組織，按照每人不超過人民幣1500元（約新台幣6100元）的標準發放一次性擴崗補助，政策執行期限至2025年12月底。

「通知」並要求，加大「以工代賑」實施力度。擴大以工代賑政策覆蓋範圍和專案實施規模，指導地方在縣域範圍內謀劃實施一批城鄉融合發展中小型基礎設施建設項目和農業農村中小型基礎設施建設專案，充分挖掘工程建設、服務保障、建後管護等各環節用工崗位，「廣泛吸納相關失業人員、返鄉農民工等群體就業」。

「通知」還要求各地政府「做好技能培訓，提升就業能力」，支持企業展開職工在崗培訓；加大重點群體培訓力度；勵技工院校招收相關失業人員。

「通知」又要求「優化就業服務」，加強企業用工指導；展開就業崗位定向投放活動；完善困難畢業生實名幫扶機制；支持為困難人員提供專業化就業服務。

新華社昨天報導，中國國家發改委近日新增下達100億元投資，展開「以工代賑」行動，支持26個省市實施1975個中小型基礎設施工程項目，宣稱可以幫助31萬名重點困難人群穩就業促增收。

截至6月底，中國國家發改委聯合財政部共下達2025年度以工代賑中央投資295億元，支持地方實施以工代賑項目近6000個，預計吸納帶動70餘萬名困難民眾就地就近就業，將發放勞務報酬超過110億元。

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