昔日大陸明星太陽能廠 無錫尚德破產地方國資也難救

曾經是中國太陽能領域明星企業的無錫尚德，在破產10餘年後，由弘元綠能接替廈門國企成為新託管方。分析指出，弘元綠能同樣處於新能源行業的谷底，能否推動無錫尚德的發展，前景不明朗。

財聯社報導，弘元綠能9日晚間發布公告，控股子公司弘元光能將與江蘇順風光電科技有限公司下屬的無錫尚德等子公司合作展開生產經營管理，以幫助維持無錫尚德的穩定運營。

2024年12月，廈門市國有企業廈門建發新興能源有限公司才接手託管無錫尚德。當時，這項舉動被認為是由地方國資保住陷入困境的太陽能企業的探索模式之一。但根據今天的公告，順風光電與廈門建發前期簽訂的合作經營協議同步終止。

時隔約半年，無錫尚德再次面臨破產重整。

無錫尚德在中國太陽能產業發展史上曾是響亮的名字。公開資料顯示，無錫尚德曾於2010年登上全球組件出貨第一，其創始人施正榮有「中國光伏（太陽能）教父」之稱。

在中國各地方政府一窩蜂提供太陽能企業建廠優惠與補貼情況下，這類公司快速擴張，由於當時太陽能板的市場主要在海外，隨著歐美國家「雙反」（反傾銷和反補貼）調查、中國國內太陽能補貼力度減弱以及行業競爭加劇等因素，無錫尚德於2013年進入破產重整。僅僅兩年，無錫尚德從頂峰跌落崖底。

據報導，同年無錫尚德被順風光電收入麾下。此後數年，無錫尚德也曾短暫恢復元氣，並於2020年重回全球組件出貨排行榜前10名。但到2022年，無錫尚德再次被擠出前10名，排行榜中再未見其身影。

2024年12月份，廈門建發接手託管無錫尚德，但效果未能達到市場樂觀預期。根據中國「全國企業破產重整案件信息網」公示資訊，無錫尚德今年6月16日發布了公司預重整債權申報公告，無錫市新吳區人民法院5月26日出具對公司進行預重整決定書並指定了預重整管理人。

在向法院提交的書面申請中，無錫尚德明顯缺乏債務清償能力。而報導手提到，對於同處行業景氣週期底部的弘元綠能而言，能否「盤活」無錫尚德尚難預料。

由於行業供需失衡和產品價格下跌等因素，弘元綠能2024年實現營收人民幣73.02億元（約新台幣292億元），年減38.42%，且出現26.97億元歸屬於上市公司股東的淨虧損；今年第1季，公司實現營收16.57億元，年減24.37%，且仍有6187.58萬元歸屬於母公司的淨虧損。