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解讀北京對我8家軍工實體出手 陸學者：對台灣當局的警告

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸商務部9日上午宣布將8家台灣實體列入兩用物項出口管制管控名單，大陸學者解讀，這是對台灣當局的警告。美聯社
大陸商務部9日上午宣布將8家台灣實體列入兩用物項出口管制管控名單，大陸學者解讀，這是對台灣當局的警告。美聯社

大陸官方9日宣布對中科院、漢翔等8家台灣實體，列入兩用物項出口管制管控名單，禁止向上述8家台灣地區實體出口兩用物項，對此大陸學者解讀，這是對台灣當局的清晰警告，也與賴總統發表「賴十七條」後兩岸關係進一步惡化有關。

被納入名單內的台灣企業與機構，包含漢翔航空工業股份有限公司、經緯航太科技公司、中山科學研究院、仲碩科技股份有限公司、國際造船股份有限公司、中信造船股份有限公司、 龍德造船工業股份有限公司、攻衛股份有限公司。

此前大陸大多是對美國軍售台灣的實體祭出類似措施，這次突然加入台灣實體，是否有特別的意義？廈門大學台灣研究院教授唐永紅向本報指出，目的都是一樣，都是為打擊台獨分裂勢力「拒統謀獨」，對美這塊，除了軍售台灣，還有美國遏制中國大陸崛起後的大陸反制之動機，兩者有共同性也有差異。

至於為何選在這個時間點？唐永紅認為，這應與賴清德最近表現有關，他指出，賴清德從3月13日提出「境外敵對勢力」、「賴十七條」以來，最近還有「團結十講」，大陸此舉應與賴清德進一步往台獨方向走的動作，而予以反制有關。

唐永紅認為，如果台灣相關機構從事軍事裝備研發需要大陸進口的物資，因為大陸出口管制作用，將來會比較困難。長遠目的則可能要遏制民進黨當局以武謀獨、拒統謀獨的想法，如果通過這些操作，讓台灣的軍備研發製造機構、企業難以取得更多進展、能力受到抑制，「這會降低台獨分裂勢力拒統謀獨、以武謀獨的能力。」

他並強調，包括民進黨當局也配合美國對大陸的打壓，對大陸祭出高端晶片出口禁令等。現在兩岸之間的經貿交流合作受到政治衝擊，「越來越明顯」。他預判，將來「類似事件」可能還會有，未來若民進黨當局對兩岸關係的挑戰、拒統謀獨的言行等往前推，可能大陸的反制措施也會進一步。

上海東亞研究所研究員包承柯也指出，最近一段時間大陸和美國在進行貿易談判時，對軍民兩用商品做了一個比較清晰的整理，官方也已表示在出口上，對軍品上用的材料會管制得很嚴，這是主要方向。同時還有很多國家，把稀土「轉運」到美國，如南韓、歐洲、日本等，大陸當然想做好管制。

此外包承柯提到，兩岸關係「確實是讓人感到非常糟糕」。包承柯解釋，賴清德3月13日把大陸作為「境外敵對勢力」之後，對兩岸交流很明顯實施阻礙措施，起先是對陸配、藝人言行嚴加管控，現在是兩岸交流包括海峽論壇、金廈泳渡等，「連游泳都被掛上統戰符號」，惡化兩岸關係。

至於大陸官方的禁令，是否暗示有掌握到台灣軍工企業自大陸進口兩用物項？包承柯認為「可能會有」，包括一些儀器，都可看到有大陸產品流入台灣的軍工企業當中，作為生產武器的配件。他分析，在賴清德把大陸當作「境外敵對勢力」的情況下，大陸再出口商品被台灣軍火公司用於武器製造，對未來兩岸關係肯定會產生非常嚴重的負面影響，大陸採取措施也是防止此情況。這樣的措施現在只是剛開始，後面可能還會比較明確，進一步細化區分哪些產品不能出口台灣。

他最後強調，兩岸關係面臨一個新的「信息轉換點」，包含M503、此次的新措施，都在向台灣發出非常明顯的對抗性訊息，「這是（對台灣當局）非常清晰的警告」。

境外敵對勢力 美國 關係

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