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滬指時隔8個月破3500點關口 終場收跌

中央社／ 上海9日電

中國A股3大指數9日開盤漲跌互見，上證指數一度突破3500點關口，時隔8個月重返3500點；上證指數3500點終場得而復失，收跌0.13%，報3493.05點。

中國A股3大指數9日收盤，上證指數收跌0.13%，報3493.05點；深證成指收跌0.06%，報10581.8點；創業板指收漲0.16%，報2184.67點。

上證指數9日早盤一度突破3500點，觸及3512.55點，這是上證指數時隔8個月重返3500點，打破前一個交易日遲遲未能突破3500點僵局；最終3500點得而復失，以3493.05點作收。

多家證券機構解析。光大證券表示，上證指數一旦突破3500點，有望提振市場人氣與信心，吸引更多資金進場。近期部分績優公司受到市場持續追捧，帶動相關行業板塊炒作。

華寶證券認為，在多重因素帶動市場情緒作用下，上證指數上升至3500點附近。5至6月中，不少科技成長板塊處於調整狀態，市場對於過快消除關稅衝擊後的反彈風險有所消化，對於A股持相對樂觀態度。

東莞證券稱，7月屬於關稅談判期、經濟觀察期、存量政策落地期、增量政策醞釀期，關注7月底中央政治局會議定調。儘管海外關稅政策對於基本面存有很大的不確定性，不過影響逐漸趨於緩和。

指數 板塊 風險

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