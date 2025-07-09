智元機器人擬收購台資企業上緯新材63%股份 否認借殼上市

智元機器人以人民幣21億元（新台幣86.1億元）收購台資企業、在上交所科創板上市的上緯新材63.62%股份，成為絕對控股股東。雙方業務協同方案待公布，智元機器人方面9日回應表示，「本次行動僅為收購控股權，不構成『重大資產重組辦法』所定義的借殼上市」。

藍鯨新聞報導，另外，就兩家公司的主營業務即新材料與機器人，能否達成有效業務協同的問題，上緯新材證券部相關人員解釋稱，「公司現有部分業務確實會應用於機器人領域，後續具體的業務協同方案將在整合一段時間後對外公佈。」

IT之家報導，上緯新材8日晚間發佈公告稱，智元機器人相關主體計畫通過協議轉讓和要約收購方式，合計收購公司 63.62% 股份，以本次股份轉讓價格每股人民幣 7.78 元計算，此次控制權交易總價約 人民幣21 億元。

根據公告，智元恒岳擬以協定轉讓方式受讓控股股東SWANCOR薩摩亞持有的24.99%股份，致遠新創合夥受讓5%股份，合計29.99%。同時，智元恒岳擬通過部分要約收購方式進一步增持37% 股份，其中，SWANCOR 薩摩亞承諾以所持 33.63% 股份預受要約。交易完成後，智元機器人將至少持有上緯新材63.62%股份，成為絕對控股股東。

21世紀經濟報導，仔細研究方案發現，智元機器人距離借殼還非常遙遠。該方案透過「協定轉讓+部分要約」收購的方式，避開全面要約收購的手法確實可稱「巧妙」，但如果智元機器人真要借殼，這次收購並不是最划算的方案，未來要想實現資產注入，難度也仍然較大。

聯儲證券投行部併購業務負責人尹中余指出，目前來說應該只是要約（收購）的形式，並不存在借殼上市的可能。因為智元現在的條件並不成熟，如果是公司正常借殼上市，效率最大化的方式應該是「買股（協議轉讓或證券市場買入）+定向增發（非公開發行）」同時進行，現在的情況說明智元還是想靠兩條腿走路。但也不排除借助上緯新材布局公司其他業務的可能性。

IT之家先前報導，以「天才少年」身分，加入華為的彭志輝於2022年底宣佈離職，創業智元機器人。2024年8月18日，智元機器人舉行「智元遠征商用啟航」智元2024年度新品發佈會，帶來了「遠征」與「靈犀」兩大家族共計五款商用人形機器人新品，包括：遠征A2、遠征A2-W、遠征 A2-Max、靈犀 X1及靈犀X1-W。

2025年1月，智元機器人的第1,000台通用具身機器人正式量產下線，刷新行業記錄。