漢翔等8台灣企業遭陸出口管制 陸委會批：將經貿措施武器化

大陸商務部9日公告，將漢翔航空、中科院、台船等8家台灣地區實體列入兩用物項出口管制管控名單，國台辦更稱，分裂國家必遭嚴懲。陸委會對此回應，中共再次將經貿措施武器化，悖離台灣主流民意，完全無助於兩岸關係和平穩定發展，台灣人民絕不接受。

陸委會9日下午表示，面對中共對台武力威脅日增，基於強化國家安全與韌性，發展軍工產業，打造國防產業自主能量與量能，是政府的既定政策，此一政策不會改變。

陸委會說，中共不斷軍事擴張，及運用各種威脅與襲擾，對台複合性施壓，企圖片面改變台海現狀，才是台海及區域和平穩定的「麻煩製造者」。政府堅持「備戰才能止戰」的原則，持續加強國防實力，是為了台海維持現狀，因應中共的武力挑釁，從來都不是什麼「倚外謀獨」、「以武謀獨」。

陸委會認為，中共再次基於政治及軍事理由，以貿易出口管制及威脅恫嚇言論，對台進行複合式施壓脅迫，再次將經貿措施武器化，悖離台灣主流民意，完全無助於兩岸關係和平穩定發展，台灣人民絕不接受。

9日稍早，大陸國台辦發言人陳斌華表示，大陸商務部依照相關法律法規，決定將漢翔航空工業股份有限公司、國際造船股份有限公司等8家台灣地區實體列入兩用物項出口管制管控名單，禁止向其出口兩用物項。「這是捍衛國家主權和領土完整、維護台海和平穩定的必要舉措，也是對『台獨』分裂勢力一再進行謀『獨』挑釁的嚴正警告。我們對此表示強烈支持。」

陳斌華還強調，台獨是絕路，助獨是邪路。甘當台獨分裂勢力爪牙，參與分裂國家、煽動分裂國家犯罪的企業、團體、個人，「必遭依法嚴懲」。